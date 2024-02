Hamminkeln. Zwei Spiele, sechs Punkte - doch der 3:0-Heimerfolg von BWD gegen VCO Berlin kommt am Sonntagnachmittag höchst kurios zustande.

Besser geht es nicht. Den Doppelspieltag in heimischer Halle nutzten die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden, um die optimale Ausbeute einzufahren. Sechs Punkte und 6:0-Sätze schrieben die Gastgeberinnen ihrem Konto zugute. Gegen das Schlusslicht VCO Berlin siegten die Blau-Weißen am Sonntagnachmittag höchst kurios mit 3:0 (25:12, 25:0, 25:0), am Tag zuvor hatten die Dingdenerinnen mit dem 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) erfolgreich Revanche für das 0:3 beim SC Potsdam II genommen.