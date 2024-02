Schermbeck. In der Fußball-Oberliga liegt der SVS nun auf Platz zwei, dank des 4:1 bei Victoria Clarholz. In Hälfte eins sah es danach nicht aus.

Im Kampf um einen der beiden Aufstiegsplätze haben sich die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck an diesem Wochenende mit Nachdruck in Position gebracht. Im Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz langte es für das Team von Trainer Sleiman Salha zu einem deutlichen 4:1 (0:1)-Erfolg, wobei sich die Rot-Weißen auch durch einen 0:1-Pausenrückstand nicht aus der Ruhe bringen ließen. Veredelt wird dieser Dreier, der im zehnten Auswärtsmatch den neunten Sieg bedeutet, durch die zeitgleiche Niederlage des Aufstiegsfavoriten SF Lotte, womit die Schermbecker Kicker sich vorübergehend den zweiten Tabellenplatz sichern. „Ich bin zufrieden mit dem Resultat und mit dem Auftritt in Durchgang zwei”, so der Coach nach Spielende. „Aber wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt.”