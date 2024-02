Wesel. Das Topspiel und Derby in der Landesliga zwischen dem PSV Lackhausen und BW Dingden wird erst gegen Ende richtig rasant.

Wie im Hinspiel teilen sich der PSV Lackhausen und der SV BW Dingden in der Fußball-Landesliga auch im Rückspiel die Punkte. Nach dem 1:1 am Mumbecker Bach hieß es nach 95 intensiven Minuten nun 2:2 (1:0) am Weseler Molkereiweg. Nach so vielen Toren hatte es nach 75 Minuten dort allerdings nicht ausgesehen.