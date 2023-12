Auf den SV Brünen wartet der Voerder 64-Tore-Angriff

Mats Wirtgen (links), zuletzt gegen Olympia Bocholt als Torschütze erfolgreich, fehlt dem SV Brünen am Donnerstagabend in Voerde.

Hamminkeln In der Fußball-Kreisliga A muss der abstiegsbedrohte SV Brünen am Donnerstagabend beim Tabellenzweiten TV Voerde ran

Zum Jahresabschluss wartet auf den Fußball-A-Kreisligisten SV Brünen am Donnerstagabend mit Anstoß um 19.30 Uhr ein echter Brocken. Gastgeber TV Voerde ist nicht nur aufstiegsambitionierter Tabellenzweiter. Die Grün-Weißen stellen auch mit 64 Treffern in 19 Spielen die aktuell wuchtigste Offensive der Liga und in Daniel Fahnenbruck (18 Treffer) den zweitbesten Torschützen. „Das ist mit die schwerste Aufgabe, die wir derzeit bekommen können“, sagt denn auch Trainer Michael Stenk.

SV Brünen überzeugt beim 4:2 über Olympia Bocholt

Der schöpft seine Zuversicht auch aus dem jüngsten 4:2-Heimerfolg über Olympia Bocholt, der Brünen über den Abstiegsstrich beförderte. Seine Startelf wird der Coach verändern müssen. Linksaußen Mats Wirtgen, der gegen die Bocholter Gäste das zwischenzeitliche 3:0 erzielt hatte, fehlt aus Studiengründen. Dafür ist der zuletzt privat verhinderte Fabian Mehl wieder im Aufgebot.

Schmerzlich vermisst wird weiterhin Stamm-Innenverteidiger Malte Roschkowski, der sich eine zweimonatige Auszeit genommen hat und die Welt bereist. In der Wintervorbereitung, die für den SV Brünen am 8. Januar beginnen wird, ist der 25-Jährige, der schon in der Jugend für den SVB im Einsatz war, wieder mit an Bord. Das erste Testspiel wird am 19. Januar um 19.30 Uhr beim Bezirksligisten FC Viktoria Heiden steigen. Die Saison geht dann am 18. Februar bei der Regionalliga-Reserve des 1. FC Bocholt am Hünting weiter.

Trainer Michael Stenk vom SV Brünen hofft auf einen erfolgreichen Jahresausklang. Foto: Gerd Hermann / Wesel

SV Brünen beantragt Kunstrasen bei der Stadt Hamminkeln

Davor ist allerdings noch die Aufgabe auf dem Kunstrasen in Voerde zu bewältigen. „Wir werden auf ein gestandenes Team mit guter Spielqualität treffen. Wir müssen dem Gegner die Spielfreunde nehmen und selber Kontersituationen kreieren, um zum Erfolg zu kommen“, sagt Brünens Trainer Stenk. Dass die spielstarken Gastgeber auf dem Kunstrasen im Vorteil sein dürften, sieht der Coach auch so. Allein wegen des Belags. In Brünen wird bekanntlich weiter auf Naturrasen und, wie zuletzt gegen Bocholt, sogar noch auf Asche gekickt. „Wir haben bei der Stadt Hamminkeln alle Anträge für einen eigenen Kunstrasen eingereicht. Ob es aber klappt, ist aufgrund leerer Kassen eher fraglich“, so Michael Stenk.

Das zweite Donnerstagsspiel in der Kreisliga A bestreiten um 20 Uhr Blau-Weiß Wertherbruch und die Landesliga-Reserve der Sportfreunde Lowick.

