BW Dingden belohnt sich gegen die SF Niederwenigern nicht

Hamminkeln Fußball-Landesligist BW Dingden bestimmt das Topspiel gegen Niederwenigern über weite Strecken, steht aber am Ende mit leeren Händen da.

Eine letzte Ecke in der achten Minute der Nachspielzeit. Ein letzter Schussversuch aus dem Rückraum von Jan-Niklas Haffke. Dann pfiff Schiedsrichter Alexander Schuh das Topspiel der Fußball-Landesliga ab. Spitzenreiter BW Dingden hatte noch einmal alles versucht, auch Torhüter Johannes Buers hielt es nicht mehr hinten. Doch am Ende jubelten die Gäste. Mit 0:1 (0:1) unterlagen die Blau-Weißen dem ersten Verfolger Sportfreunde Niederwenigern vor rund 500 Zuschauern am Mumbecker Bach. Eine ganz bittere Niederlage für BWD, weil der Gastgeber es in einer überlegen geführten ersten Hälfte trotz bester Gelegenheiten versäumt hatte, in Führung zu gehen.

Beckmann und Gurny in der Innenverteidigung

BW Dingden begann in der Innenverteidigung mit Jonas Beckmann und Christian Gurny für die verletzten Michael Leyking und Robin Volmering, doch die Defensive der Gastgeber war lange Zeit überhaupt nicht gefordert. Die Blau-Weißen begannen hochkonzentriert, eroberten im Mittelfeld immer wieder schnell die Bälle und schalteten dann gefährlich um. Mohamed Salman hatte nach fünf Minuten die erste richtig gute Gelegenheit. Kurz darauf zwang Kevin Juch SF-Keeper Jan Dehl bei einem Freistoß von der linken Seite zur nächsten Parade (8.). Ein Kopfball von Lasse Hoffmann (16.) und ein weiterer Versuch von Salman (19.) waren die nächsten Möglichkeiten zur Führung. Wenig später hätte Juch Dehl fast mit einem weiten Schlag von der Mittellinie bezwungen. Der Torwart der Gäste lenkte den Ball gerade noch über die Latte (21.) und verletzte sich dabei leicht, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Und schließlich den nächsten Dingdener Schuss von André Bugla entschärfen (40.).

Ouahaalou trifft mit „Strahl“ aus der Distanz

Von Niederwenigern war bis dahin offensiv gar nichts zu sehen. Erst in den Schlussminuten der ersten Hälfte wurden die Gäste gefährlicher und gingen schließlich in der dritten Minute der Nachspielzeit durch einen „Strahl“ aus 20 Metern von Amin Ouahaalou in Führung. Die Partie war damit völlig auf den Kopf gestellt.

Nach der Pause tat sich Dingden gegen nun deutlich besser eingestellte Gäste schwerer. Niederwenigern stand defensiv jetzt richtig gut, ließ wesentlich weniger zu und setzte über Konter Nadelstiche. Ein Gegenstoß hätte nach 75 Minuten fast für die Vorentscheidung gesorgt, doch SF-Stürmer Maximilian Golz traf nur den Pfosten. Blau-Weiß warf in der Schlussphase alles nach vorne, musste aber schließlich noch einen Nackenschlag hinnehmen. Christian Gurny sah nach einem Foul an Marc Rapka die rote Karte. Eine sehr harte Entscheidung (86.).

Bugla hat den Ausgleich auf dem Fuß

Und trotzdem steckte Dingden nicht auf, investierte mit einem Mann weniger noch einmal richtig viel und kam sogar noch einmal zu Ausgleichschancen. Die beste davon vergab André Bugla nach Vorarbeit von Tim Vehns (89.). „Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben richtig guten Fußball gespielt und alles reingeworfen. Heute hat aber vielleicht auch einfach das nötige Glück gefehlt“, befand BWD-Coach Jürgen Stratmann hinterher.

BWD: Buers; Matties Volmering, Beckmann (81. Schluse), Görkes (76. Tulgay), Schneiders, Gurny, Juch, Hoffmann (64. Vehns), Haffke, Bugla, Salman (76. Hahm).

