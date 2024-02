BW Dingden bezwingt den erwartet harten Brocken

Hamminkeln Die Zweitliga-Volleyballerinnen setzen sich mit 3:1 gegen Team 48 Hildesheim durch. Doch der Erfolg gerät kurzzeitig in Gefahr.

Danuta Brinkmann hatte bereits im Vorfeld eindringlich vor den Gästen gewarnt. Und die Trainerin des Volleyball-Zweitligisten BW Dingden sollte bestätigt werden. „Der Gegner war wesentlich stärker als noch im Hinspiel“, analysierte die 59-Jährige nach fast zweistündiger Spielzeit in heimischer Halle. Zwar gab es für die Blau-Weißen wie schon als Gast des Team 48 Hildesheim einen 3:1-Erfolg, doch die Sätze fielen mit 25:22, 28:26, 19:25 und 25:18 wesentlich umkämpfter aus.

Ausfall von Neuhäuser gut kompensiert

Wie schon eine Woche zuvor mussten die Dingdenerinnen auf eine Spielerin verzichten. War in Berlin Eva Schmitz erkrankt nicht dabei, so erwischte es diesmal Julia Neuhäuser. „Aber den Ausfall konnten wir durch Rieke Tidden gut kompensieren“, freute sich die Übungsleiterin. Sie sah einen von Anfang an engen ersten Durchgang, in dem die Gastgeberinnen mit 21:22 in Rückstand gerieten. Doch der Endspurt gehörte allein dem Tabellenfünften.

Blau-Weiß wehrt Satzball ab

Der zweite Satz schien sich nach Rückstand (1:5, 5:8) zu einer klaren Angelegenheit für BWD zu entwickeln (18:12). Die deutliche Führung erwies sich aber als trügerisch. „Hildesheim hatte dann mit Lena Onnen eine neue Zuspielerin eingewechselt, an die mussten wir uns erst noch gewöhnen“, so Brinkmann. Und plötzlich hatten die Blau-Weißen sogar einen Satzball gegen sich (24:25). Den wehrte BWD jedoch ab und brachte im dritten Anlauf die 2:0-Satzführung unter Dach und Fach.

Da kam unser Aufschlag wieder besser und wir haben auch mehr Druck ausgeübt. Danuta Brinkmann, Trainerin von BW Dingden, über den vierten Satz.

Die Gegenwehr des Gastes war damit aber keinesfalls gebrochen, ganz im Gegenteil. „Hildesheim hat noch mal eine Schippe draufgelegt und wir mussten uns erst einmal auf das veränderte Spiel einstellen“, erläuterte Danuta Brinkmann. Die richtig „guten Lösungen“ (Brinkmann) fanden die Gastgeberinnen aber erst im vierten Durchgang. „Da kam unser Aufschlag wieder besser und wir haben auch mehr Druck ausgeübt.“

An die Berlin-Leistung angeknüpft

Dies reichte, um den zehnten Saisonsieg im 17. Meisterschaftsspiel einzufahren. Und dies mit einer Leistung, die die Trainerin an den guten Auftritt beim BBSC Berlin - trotz des 2:3 - erinnerte. Als wertvollste Spielerin wurde dabei Maike Schmitz ausgezeichnet, der Danuta Brinkmann eine „sehr stabile Vorstellung“ bescheinigte. Und auch die Youngster wussten größtenteils zu überzeugen. Wie beispielsweise die 17-jährige Leni Vehns, die im vierten Durchgang komplett für Eva Schmitz auf dem Feld stand.

