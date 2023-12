BW Dingden feiert Titelgewinn mit einer weißen Weste

Hamminkeln Bei den vom VfR Mehrhoog ausgerichteten Hamminkelner Fußball-Stadtmeisterschaften holen sich BW Dingden und auch eine JSG die Titel.

Der jüngste und auch der älteste Fußball-Nachwuchs fanden sich am zweiten Tag der Hamminkelner Stadtmeisterschaft in der Sporthalle der Gesamtschule ein. Dabei ging es bei den Bambini allerdings nicht um einen Titel, während bei den A-Junioren bei den vom VfR Mehrhoog ausgerichteten Meisterschaften BW Dingden seinen ersten Sieg unter Dach und Fach brachte. In der Altersklasse der C-Jugend holte sich mit der JSG Wertherbruch/Werth eine Jugendspielgemeinschaft den ersten Titel in diesem Jahr.

Zwei Platzverweise bei den C-Junioren

Zum Start des zweiten Turniertages waren sechs Mannschaften mit Bambinikickern zum sogenannten Spieletreff in der Sporthalle vertreten. Da in dieser Altersklasse keine Ergebnisse festgehalten werden, durften sich am Ende alle Spieler des SV Brünen, Hamminkelner SV, VfR Mehrhoog, der JSG Wertherbruch/Werth sowie von BW Dingden und GW Lankern als Sieger fühlen.

Ein richtig friedlicher Verlauf, da sind alle vernünftig miteinander umgegangen. Uwe Prümm, stellvertretender Jugendleiter beim Ausrichter VfR Mehrhoog, über die Stadtmeisterschaft der A-Junioren.

Anschließend kamen ebenfalls sechs Teams zur Titelvergabe bei den C-Junioren zusammen. Gegenüber dem Starterfeld bei den Bambini war nur der VfR Mehrhoog nicht dabei, dafür kickte die JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog. Über den Sieg entschied das bessere Torverhältnis der JSG Wertherbruch/Werth (12 Punkte/20:7-Tore) gegenüber dem Zweitplatzierten GW Lankern (12/17:7). Die JSG hatte gegen BW Dingden den Kürzeren gezogen (1:2), während die Grün-Weißen mit 0:2 dem späteren Hamminkelner Meister unterlagen. Platz drei ging an die Dingdener Blau-Weißen (9/12:6), die sich wegen unsportlichen Verhaltens auch die beiden einzigen Roten Karten einhandelten. Der Hamminkelner SV (7/14:14), JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog (3/5:28) und der SV Brünen (1/8:14) landeten auf den weiteren Rängen.

Eine gute Resonanz bei den Zuschauern

Bei den A-Junioren freute sich der stellvertretende Mehrhooger Jugendleiter Uwe Prümm über „einen richtig friedlichen Verlauf, da sind alle vernünftig miteinander umgegangen“. Den Sieg nahm BW Dingden mit fünf Erfolgen und nicht einem Gegentreffer (12:0) mit nach Hause. Der Hamminkelner SV (12/16:7) musste sich mit dem zweiten Rang vor GW Lankern (7/13:8), JSG Wertherbruch/Werth (7/8:8), JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog (3/4:12) und dem SV Brünen (0/1:19) zufrieden geben. Sehr zufrieden war der VfR über den Zuschauerzuspruch. „Es war richtig voll“, sagte Uwe Prümm.

