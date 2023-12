BW Dingden II hat den Tiefpunkt der Talfahrt erreicht

Hamminkeln Oberliga-Volleyballerinnen von BW Dingden II kassieren mit einem 0:3 gegen TV Jahn Königshardt die schon siebte Niederlage in Folge.

Die Talfahrt bei der zweiten Volleyball-Garnitur von BW Dingden II geht weiter und hat ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Das 0:3 (17:25, 28:30, 20:25) in heimischer Halle gegen TV Jahn Königshardt bedeutete die siebte Niederlage in Folge. Zudem sind die Blau-Weißen damit am Oberliga-Tabellenende angekommen. Allerdings weisen insgesamt fünf Mannschaften neun Zähler auf, jedoch haben die Dingdenerinnen aus diesem Quintett mit zwei die wenigsten Erfolgserlebnisse.

Viele einfache Fehler entscheiden die Partie

Von dem dritten waren die Gastgeberinnen über weite Strecken auch weit entfernt. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen“, räumte Olaf Betting ein, der zusammen mit Thomas Eickelberg das Team coacht. Immerhin steigerte sich BWD II im zweiten Durchgang, doch etliche Satzbälle ließ die Truppe ungenutzt liegen. Im dritten Satz zog der Gast aus Oberhausen wieder schnell davon und machte den Deckel drauf. Ausschlaggebend für die erneute Schlappe seien zu viele unnötige Fehler gewesen. Immerhin hatte Betting eine leichte Leistungssteigerung gegenüber der Partie gegen TB Höntrop (0:3) ausgemacht, am 13. Januar geht es gegen den punktgleichen STV Hünxe weiter.

BW Dingden III gegen Schlusslicht WTV mühelos

Besser lief es für die dritte Mannschaft. Gegen das Bezirksliga-Schlusslicht Weseler TV reichte es für den Tabellendritten zu einem überlegenen 3:0 (25:17, 25:11, 25:9)-Heimerfolg. In der Bezirksklasse war die auf dem letzten Rang liegende vierte Garnitur gegen TV Jahn Königshardt IV beim 0:3 (14:25, 22:25, 10:25) chancenlos.

