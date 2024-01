BW Dingden räumt die Hälfte aller Titelgewinne ab

Hamminkeln Der Nachwuchs von BW Dingden ist bei den Fußball-Stadtmeisterschaften in der Halle, die der VfR Mehrhoog ausrichtet, kaum zu stoppen.

In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester nehmen viele gerne mal eine Auszeit. Für die Mitglieder der Fußballjugendabteilung des VfR Mehrhoog galt dies allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: An den vier Tagen organisierten die Mehrhooger die Hallen-Stadtmeisterschaften der Nachwuchskicker. Die letzten drei Titel gingen dabei an die Junioren von BW Dingden, die mit insgesamt vier Meisterschaften nicht nur die Hälfte aller Titel einheimsten, sondern damit auch die erfolgreichsten Jungkicker aller Hamminkelner Vereins stellten.

VfR Mehrhoog richtet erneut aus

„Es war anstrengend, aber auch gut“, lautete das Fazit von Uwe Prümm, stellvertretender Jugendleiter des VfR Mehrhoog. Sein Verein hatte im vergangenen Jahr auch schon die Stadtmeisterschaften auf dem Feld organisiert. Er sprach von einer „rundum gelungenen Veranstaltung“, bei der auch die Partien fair abliefen. „Zudem hatten wir eine sehr positive Zuschauerresonanz. Es waren mehr da als wir erwartet hatten“, so der Verantwortliche.

Vorletzte Partie bringt die Entscheidung

Nachdem an den ersten Tagen GW Lankern bei den Mädchen zwei Siege eingefahren, der Hamminkelner SV ebenfalls einen Erfolg bei der Mädchen verbucht hatte und die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Wertherbruch/Werth bei den C-Junioren auf Platz eins gelandet war, standen die restlichen Turniere ganz im Zeichen des Nachwuchses von BW Dingden. Die A-Junioren dominierten bereits am Donnerstagabend eindeutig das Geschehen, bei den B-, D- und E-Junioren hieß der Sieger ebenfalls BW Dingden.

Recht knapp ging es dabei bei den B-Junioren zu. Nach einem 1:1 gegen den späteren Dritten SV Brünen (5 Punkte/6:11-Tore) musste für den Titel ein Erfolg im vorletzten Spiel gegen den bis dahin verlustpunktfreien Hamminkelner SV her. Und der gelang mit 4:3. So musste sich der HSV (9/15:7) hinter BWD (10/12:8) mit Rang zwei begnügen. Die JSG Ringenberg/Berg (4/12:8) und die JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog (0/7:18) landeten auf den Plätzen vier und fünf.

Mit 2:1 bezwangen die E-Junioren des Ausrichters VfR Mehrhoog (blaue Trikots) das Team der JSG Ringenberg/Berg. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Bei den D-Junioren verwies BW Dingden (15/20:5) die Teams der JSG Wertherbruch/Werth (12/13:9), des Hamminkelner SV (12/13:5), der JSG Ringenberg/Berg (10/12:9) und JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog (7/7:13), des SV Brünen (4/2:8) sowie von GW Lankern (0/4:22) auf die Ränge. Die Dingdener E-Jugend holte mit 18 Punkten bei 25:2-Toren die optimale Ausbeute. JSG Wertherbruch/Werth (15/24:2), GW Lankern (10/12:14), Hamminkelner SV (7/7:7), VfR Mehrhoog (7/5:14), SV Brünen (2/1:17) und JSG Ringenberg/Berg (1/3:21) platzierten sich hinter den Blau-Weißen. Alle neun teilnehmenden Teams bei den F-Junioren fühlten sich als Sieger, da es hier wie bei den Bambini keine Ergebnisse gab.

Keeper darf richtig mitmischen

Ausgetragen wurden die Titelkämpfe übrigens mit einem Futsalball. Zudem konnte der Torhüter im Gegensatz zu den vorherigen Stadtmeisterschaften richtig mitspielen und auch Treffer erzielen. Von den A- bis C-Junioren waren vier Feldspieler und ein Keeper auf dem Feld, in den anderen Altersklassen durften fünf Feldspieler mitwirken.

