Der Aufsteiger wird wohl per Losverfahren ermittelt

Wesel Das vorletzte Meisterschaftsspiel führt den Badminton-Oberligisten BV Wesel RW am Sonntag zum Verfolger TuS Friedrichsdorf.

Den Antrag wird Andreas Ruth auf jeden Fall stellen. Damit hofft der Teammanager und stellvertretende Vereinsvorsitzende, dass der Badminton-Oberligist BV Wesel RW als Tabellenzweiter doch noch in die Regionalliga rutscht. Abwarten will er allerdings noch die Partie der Rot-Weißen am Sonntag (16 Uhr) beim Drittplatzierten TuS Friedrichsdorf. Denn ein Remis muss noch her, um den zweiten Rang endgültig sicher zu haben.

Zusätzlicher Regionalliga-Platz frei

Durch die Konstellation in den oberen Klassen wird neben den Plätzen für die beiden Oberliga-Meister noch eine Position in der Regionalliga frei. Auf diese Stelle können sich die beiden Oberliga-Zweiten schriftlich bewerben. In der Gruppe Nord haben die Weseler diesen Rang fast sicher, in der Gruppe Süd kommen nur SSV WBG Bochum und TV Witzhelden dafür infrage. „Und da bin ich fest von überzeugt, dass beide einen Antrag stellen werden“, sagt Andreas Ruth. In dem Fall entscheidet dann das Los.

Wir müssen halt abwarten, was passiert. Letztlich kann unser Team in beiden Ligen antreten. Andreas Ruth, Teammanager und stellvertretender Vereinsvorsitzender beim BV Wesel RW.

„Wir müssen halt abwarten, was passiert. Letztlich kann unser Team in beiden Ligen antreten“, so der Teammanager. Nun soll aber erst einmal am vorletzten Spieltag der zweite Rang perfekt gemacht werden, im Hinspiel hatte es ein 6:2 für die Weseler gegeben. Im Gegensatz zum mit 2:6 verlorenen Gipfeltreffen beim BC Recklinghausen sind alle Weseler dabei, auch die damals erkrankt ausgefallenen Boi Roluf Schröder und Sarah Molodet.

