Der SV Brünen bringt es auf eine neue Bestmarke

Hamminkeln Im Rahmen der jährlichen Tagung standen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung, dabei wurden alle in ihren Ämtern bestätigt.

Knapp 80 Jahre zählt der Verein. Einen derartigen Zulauf verzeichnete der SV Brünen bisher allerdings noch nie. Mit 1270 Mitgliedern weist der Klub eine neue Bestmarke in seiner Geschichte auf. Davon wohnten 90 Sportler der Jahreshauptversammlung bei. Einer der Tagesordnungspunkte beschäftigte sich mit den Wahlen zum Vorstand. Alle Amtsinhaber wurden ohne Gegenstimme bestätigt.

Wiederwahlen auf der ganzen Linie

Turnusgemäß musste bei sechs Posten neu abgestimmt werden, zudem standen auch drei Beisitzer zur Wahl. Peter Stark (2. Vorsitzender), Veit Coenen (1. Schatzmeister), Markus Veelmann (2. Geschäftsführer), Anna-Lena Rathofer (Turnwartin), Gesa Hecheltjen (Jugendleiterin Breitensport), Rolf Schanzmann (Sozialwart) sowie die Beisitzer Frank Schulte-Marxloh (Mitgliederverwaltung), Malte van Marwik (Seniorenfußball) und Rüdiger Weidemann (Bauprojekte) erhielten weiterhin das Vertrauen der Mitglieder.

Zahlreiche Ehrungen bei der Tagung

Ehrungen standen an diesem Abend im Landgasthof „Majert“ ebenfalls an. Als beste Jugendbreitensportgruppe erhielt das Eltern-Kind-Turnen von Übungsleiterin Stephanie Sippekamp den Wilhelm-Elmer-Wanderpokal. Die Trophäe für die erfolgreichste Jugendfußballmannschaft ging an die U-13-Mädchen von Trainer Mike Seidel, während die Gruppe „FitaMo“ (Fit am Montag) der Übungsleiterinnen Sandra Hoppmann und Heide Eimers den Pokal für die meisten Sportabzeichen in Empfang nahm.

Jugendleiterin Gesa Hecheltjen (l.) überreicht Übungsleiterin Stephanie Sippekamp den Wilhelm-Elmer-Pokal für die beste Breitensportgruppe beim SV Brünen. Foto: SVB / NRZ

Eine erfreuliche Bilanz stellte Kassierer Veit Coenen vor. Nachdem der Verein seit dem vergangenen Jahr schuldenfrei ist, gab es nun einen Gewinn zu verzeichnen. Dieser dient als Grundlage, um finanzielle Mittel für die nächsten Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu haben. Das größte Projekt wird dabei die Umgestaltung des seit Jahrzehnten nahezu unveränderten Ascheplatzes sein, wofür der SV Brünen hohe Eigenmittel ansparen will. Kurzfristig sollen am Rasenplatz neue Auswechselbänke entstehen. Die Mehreinnahmen des Klubs resultieren aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und der Vermietung von Werbeflächen.

