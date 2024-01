Der U16 des Weseler TV fehlt in Osterath die Konstanz

Wesel Zum Jahresauftakt agiert der Weseler Nachwuchs nur im zweiten Viertel wirklich auf Augenhöhe. Die U-12-Teams des WTV feiern Siege.

Zum Jahresauftakt in der Basketball-Oberliga bekamen die U16-Korbjäger des Weseler TV noch keine Konstanz in ihr Spiel und verloren folgerichtig beim Tabellendritten TV Osterath mit 66:94 (35:49). Nur im zweiten Viertel agierten die Gäste auf Augenhöhe, deuteten hier ihr großes Potenzial im Angriff gegen einen körperlich starken Gegner immer wieder an und hielten den Rückstand noch im Rahmen. Nach der Pause wechselten sich dann Licht und Schatten aber immer wieder ab. Die Hausherren brachte Wesel so nie mehr ernsthaft in Gefahr.

WTV: Jonas Raab (19), Nikita Kashchenko (13), Alexander Ignatov (12), Apo Petsas (4), Aryon Kosta (4), Luca Zhu (4), Vincent Bur (4), Daniel Adzor (4), Elvin Krupic (2), Emirhan Sentürk.

Weseler U12 überzeugt auf ganzer Linie

Eine starke Leistung zeigte die U12, die in der Kreisliga mit 71:39 gegen die BG Duisburg-West II siegte. Der WTV agierte von Anfang konzentriert und überzeugte sowohl im Zusammenspiel als auch mit starken individuellen Aktionen.

WTV: Henry Lohmeyer (14 Punkte), Johnny Berner (4), Mateo Topalovic (10), Henri Gregorio Ferreira (8), Lionel Knauthe (9), Irini Petsa (24), Charles Kotoi, Ilay Karadeniz (2).

Weitere Ergebnisse: Kreisliga: U12 II - Duisburg-West 87:65; U10 - Duisburg 66:34.

