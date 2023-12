Die Landesliga-Rückkehr rückt für GW Flüren immer näher

Wesel Als souveräner Spitzenreiter geht GW Flüren nach zwei Siegen in Nachholspielen in die Winterpause der Tischtennis-Bezirksoberliga.

GW Flüren verbringt die Winterpause als souveräner Spitzenreiter der Tischtennis-Bezirksoberliga. Die Grün-Weißen hielten sich in den Nachholspielen beim MTV Rheinwacht Dinslaken II (9:3) und gegen den TuS Xanten (9:2) schadlos und gehen mit drei Punkten Vorsprung auf den TV Bruckhausen ins neue Jahr.

MTV in den Einzeln eine harte Nuss

In Dinslaken sorgten Wolfgang Gerth/Thomas Christians und Oliver Seibert/Jörg Löbe für die Führung nach den Doppeln. In den Einzeln erwies sich der heimstarke Tabellenfünfte als harte Nuss. Fünf Partien gingen über fünf Sätze und allesamt an Flüren. Gerth (2), Christians (2), Seibert, Torsten Lantermann und Daniel Balduin punkteten. Zum Rückrundenstart schaut die Dinslakenener Reserve am Sonntag, 14. Januar (10 Uhr) in Flüren vorbei.

Leichteres Spiel gegen den Achten

Gegen den Tabellenachten aus Xanten hatte GWF leichteres Spiel. Gerth/Christians, Seibert/Lantermann sowie Gerth (2), Christians (2), Balduin, Lantermann und Dieter Kiehle behielten die Oberhand.

