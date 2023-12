Volleyball Die Talfahrt von BW Dingden II in der Oberliga hält an

Hamminkeln Nach der sechsten Niederlage in Folge belegen die Blau-Weißen nun den vorletzten Platz. Die Mannschaft agiert total verunsichert.

Die Saison in der Volleyball-Oberliga hatte mit zwei Siegen vielversprechend begonnen. Gegen den jetzigen Tabellenzweiten Königshardt und den Sechstplatzierten aus Hünxe war BW Dingden II ein optimaler Start gelungen. Doch seitdem funktioniert kaum noch etwas. Das 0:3 (22:25, 16:25, 21:25) in eigener Halle gegen TB Höntrop bedeutete die sechste Niederlage in Folge. Damit rutschte die blau-weiße Reserve auf den vorletzten Platz ab, den vor dem Spieltag Höntrop belegt hatte.

Nun müsse die Ruhe bewahrt werden

„Meine Spielerinnen sind zurzeit total verunsichert“, sagte Olaf Betting, der zusammen mit Thomas Eickelberg die Reserve coacht, nach der erneuten Niederlage. Es gehe nun darum, Ruhe zu bewahren. Am kommenden Samstag (15 Uhr) gastiert übrigens der TV Jahn Königshardt in Dingden, gegen den es einen der bisher zwei Erfolge gegeben hat.

Erfolgreiche Woche für die dritte Garnitur

Gegen Höntrop hielten die Dingdenerinnen im ersten Satz bis zum 21:21 mit, aber auch schon in der Phase schwächelte die Annahme. Umstellungen zu Beginn des zweiten Durchgangs schienen sich auszuzahlen, nach einem 4:8 hieß es wenig später 9:8. Doch dies brachte keine Sicherheit in die Aktionen. Eine Auszeit beim Stande von 3:10 im dritten Satz, in der Thomas Eickelberg bemängelte, dass „wir zu viele Fehler machen und uns selber schlagen“, ließ BWD II auf 16:18 herankommen. Den Gast brachte dies aber nicht mehr aus dem Konzept.

In der Bezirksliga gestaltete die dritte Garnitur die Woche sehr positiv. Der nun Tabellenfünfte bezwang FS Duisburg III mit 3:0 (26:24, 25:18, 25:17) und den TV Walsum-Aldenrade mit 3:2 (21:25, 25:21, 25:16, 18:25, 15:10). Das vierte Team bleibt nach dem 0:3 (23:25, 11:25, 8:25) gegen STV Hünxe III Schlusslicht der Bezirksklasse.

