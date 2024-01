Tischtennis Für GW Flüren nimmt der Wiederaufstieg weiter Formen an

Am Niederrhein In der Bezirksoberliga haben der TV Mehrhoog und GW Flüren denselben Gegner geschlagen. Direkter Wiederaufstieg rückt für Flüren näher.

In der Tischtennis-Bezirksoberliga haben der TV Mehrhoog und GW Flüren denselben Gegner geschlagen. Erst entschieden die Mehrhooger das Nachholspiel beim MTV Rheinwacht Dinslaken II mit 9:4 für sich. Der Tabellendritte startete nervenstark, Marco Diederichs/Thomas Hasenwinkel, Matthias Pumpe/Mario Tenbrock-Ingenhorst und Carsten Heisterkamp/Dirk Wolbring siegten in fünf Sätzen. Anschließend machten Diederichs, Hasenwinkel, Pumpe (2) und Tenbrock-Ingenhorst (2) den zehnten Saisonsieg perfekt. Durch den Erfolg bleibt der TVM auf Tuchfühlung zum zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Spitzenreiter GW Flüren hielt die Dinslakener Reserve zuhause mit 9:3 auf Distanz. Der direkte Wiederaufstieg nimmt damit weiter Formen an. Wolfgang Gerth und Thomas Christians gewannen ihr gemeinsames Doppel und jeweils beide Einzel. Zudem punkteten Oliver Seibert/Torsten Lantermann sowie Daniel Balduin, Seibert und Lantermann.

Der dritte hiesige Vertreter, der SV Schermbeck, bekommt es am Freitag (19.30 Uhr) ebenfalls mit dem MTV Rheinwacht Dinslaken II zu tun. Mehrhoog und Flüren treffen am Sonntag (11 Uhr) im mit Spannung erwarteten Derby aufeinander. Im Hinspiel hatten die Flürener mit 9:4 die Nase vorn. (kök)

