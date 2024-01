War schon 2022 beste Sportlerin in Schermbeck und ist nun wieder nominiert: Ronja Buddenkotte (links).

Ehrungen Geheimnis wird in Schermbeck am 16. Februar gelüftet

Schermbeck In großen Saal der Gaststätte „Ramirez“ ehrt der Gemeindesportverband die drei besten Schermbecker Sportler des vergangenen Jahres

Im vergangenen Jahr hatte der WSV Schermbeck kräftig abgeräumt. Vier Rettungsschwimmerinnen schoben sich bei der Ehrung zum Sportler des Jahres auf den ersten Rang. Am 16. Februar wird das Geheimnis gelüftet, wer im vergangenen Jahr nach Ansicht einer Jury besonders erfolgreich war. Der Gemeindesportverband (GSV) Schermbeck lädt dann wieder wieder in den Saal der Gaststätte „Ramirez“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, ab 19 Uhr erfolgt der Einlass.

Auf den Sieger warten 750 Euro

Auf die drei Erstplatzierten warten dann wieder lukrative Preise. Der Sportler des Jahres wird mit 750 Euro honoriert, 500 Euro gibt es für den zweiten Platz und noch einmal 250 Euro für den dritten Rang. Dabei legt der GSV Schermbeck den Hauptschwerpunkt auf die sportliche Leistung, es gibt dagegen keine Unterteilung in einen Sportler, eine Sportlerin oder eine Mannschaft des Jahres. Ob Einzelsportler oder Team – der Unterschied richtet sich allein am sportlichen Erfolg, nicht ob er individuell oder in einer Gemeinschaft erreicht wurde. Zudem gibt es auch noch den Preis für das Ehrenamt

Erstplatzierte aus 2022 wieder nominiert

Durch den Abend führt Moderator Thorsten Schroeder, die musikalische Untermalung übernimmt die Gruppe Paradise at Midnight. In die engere Wahl für die besten Sportler in Schermbeck sind gekommen; SV Schermbeck 2020: Jugendfußballabteilung und U-19-Fußballer, SV Schermbeck 1912: Heinz Wulf, Volleyball-Herrenteam, RV Lippe-Bruch Gahlen: Leni Gosman, WSV Schermbeck: Marvin Müller, Lanett Mönig, 4x50-Meter-Freistilstaffel der Damen, TC GW Schermbeck: Formation „Statement“, SV Damm: Jugendabteilung der Sportschützen, SG Altschermbeck: Blasrohrteam und die erfolgreiche Judokämpferin Ronja Buddenkotte.

