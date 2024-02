Herren des TC BW Flüren wiederholen den Freiluft-Erfolg

Wesel In der offenen Klasse gehört das Team nun auch im Winter der 2. Verbandsliga an. Klassenerhalt für die Damen und die Herren 50.

In der Freiluftsaison war dies schon gelungen, nun zogen die Tennis-Herren der offenen Klasse des TC BW Flüren auch noch in der Winterhallenrunde nach. Das Team steigt als Meister in die 2. Verbandsliga auf. Zum Abschluss gab es einen 4:2-Heimsieg gegen DSC Preußen Duisburg II, damit bleiben die Blau-Weißen in den fünf Partien komplett ohne Punktverlust.

Zwei enge Einzel mit Happyend

Zwei der vier Einzel waren im letzten Saisonspiel heiß umkämpft. Dabei hatten Marvin Kühn (2:6, 6:4, 10:5) und Milan Kalberg (6:4, 1:6, 14:12) das bessere Ende für sich. Durch den Erfolg von Nils Lehmkühler (6:3, 6:1) war trotz der Niederlage von Maxim Pfaffengut (6:7, 1:6) zumindest ein Teilerfolg schon mal sicher. Für die volle Punktzahl sorgten dann Nikolas Reis/Lehmkühler (6:4, 6:2), Kühn/Kalberg unterlagen hingegen (3:6, 4:6).

Drei Punkte kampflos verbucht

Den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga holten die Flürener Damen der offenen Klasse. Zum Abschluss fertigte das Team Sportpark Moers-Asberg II mit 6:0 ab, die beiden abschließenden Doppel gingen dabei kampflos an die Gastgeberinnen. Zuvor hatten Madeleine Lehmann (6:2, 6:2), Giulia Bialy (3:6, 6:0, 10:3) und Lisanne Küpper (6:2, 6:0) ihre Kontrahentinnen in die Schranken verwiesen. Greta Sommer kam gegen die dezimiert angetretenen Gäste zum kampflosen Erfolg.

Herren 50 mit dem Klassenerhalt

Auch die Herren 50 brachten den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga unter Dach und Fach. Im vorletzten Meisterschaftsspiel trotzte das Team dem Gastgeber Rumeln-Kaldenhausen ein 3:3 ab. In der letzten Partie geht es am kommenden Samstag (18 Uhr) zum Spitzenreiter Stadtwald Hilden. Im Duisburger Westen gingen die Einzelpunkte auf das Konto von Nik Schade (6:7, 6:3, 12:10) und Michael Seifried (6:3, 6:4). Dirk Brinker gab nach dem mit 1:6 verlorenen ersten Satz auf, Wolfram Hußmann verlor (2:6, 2:6). Den dritten Zähler holten Schade/Seifried (3:6, 6:0, 10:4), während Brinker/Hußmann (6:4, 2:6, 4:10) den Kürzeren zogen.

Außerdem spielten: TC RG Obrighoven - Damen II (Bezirksklasse A) 5:1 (Punkt: Ilke Waldburger); Herren 30 (Bezirksklasse A) - GW Rhede 6:0 (Vito Tchorz, Marcel Tavan, Tristan Beichert, Tim Nobel, Tchorz/Beichert, Tavan/Nobel).

