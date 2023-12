Jugend der HSG Wesel macht im Endspurt alles klar

Wesel Gegen den HC Weiden 2018 feierten die C-Jugend-Handballer der HSG Wesel auch dank eines Topschützen einen knappen 30:28-Heimsieg.

Den C-Jugend-Handballern der HSG Wesel gelang ein krönender Abschluss des Halbjahres als Aufsteiger in der Oberliga. Das Team von Trainer Marco Erdmann lieferte sich mit dem HC Weiden 2018 wie schon im Hinspiel einen Handball-Krimi. Hatten die Weseler im Spätsommer noch mit 27:28 den Kürzeren gezogen, so gab es diesmal einen 30:28 (12:11)-Erfolg.

HSG Wesel im Endspurt nervenstark

Beide Mannschaften hatten krankheitsbedingt nicht die beste Formation in die Partie schicken können. Ein schnelles 5:2 (5.) wurde anschließend zu einer ausgeglichenen Angelegenheit, in der sich nach dem 10:8 (21.) kein Team bis in die Schlussphase mit mehr als einem Tor absetzen konnte. Der Endspurt gehörte dann wieder einmal den Weselern mit dem treffsicheren Benno Herbers (18 Tore).

HSG: J. Krieger, Lahmann; Grütter, H. Krieger (4), Herbers (18/2), Maass, Sobolewski (1), Große-Venhaus (2), Gollasch, Sandfort (1), Karsten, Ballmann (1), Enseleit (3).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck