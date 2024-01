KSB Wesel sammelt gebrauchte Sport-Kleidung für Togo

So ausgefallene Trikots und dann teilweise noch mit Autogrammen müssen es wahrlich nicht sein: Der Kreissportbund Wesel sucht gebrauchte Sport-Kleidung für eine Spendenaktion, die Togo zugutekommen soll.

Am Niederrhein Der Kreissportbund Wesel ruft dazu auf, gebrauchte und noch nutzbare Sachen für Togo zu sammeln. Erste Anlaufstellen stehen fest.

Der Kreissportbund (KSB) Wesel hat zu einer Spendenaktion für das westafrikanische Togo aufgerufen. Benötigt werden Trikots, Sportshirts oder Trainingsanzüge in einem gebrauchten, aber noch nutzbarem Zustand. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai, der Container wird dann über den Partnerverein „Togo – Neuer Horizont“ verschickt.

Wir wollen mit unseren Kleiderspenden dort helfen, wo die Hilfe auch wirklich benötigt wird. Dennis Drepper vom Kreissportbund Wesel.

„Wir wollen mit unseren Kleiderspenden dort helfen, wo die Hilfe auch wirklich benötigt wird. Gerade in den Vereinen liegen häufig so viele Sportsachen rum, da erhoffen wir uns viele Spenden“, sagt Dennis Drepper vom Kreissportbund. Wenn sich weitere Klubs als Sammelstelle zur Verfügung stellen wollen, können sie sich per Mail (dennis.drepper@ksb-wesel.de) melden. Zusätzliche Informationen über diese Aktion gibt es auf der KSB-Homepage (www.ksb-wesel.de/ksb/play-together-live-together/trikotspendenaktion).

Der Hamminkelner SV beteiligt sich

Anlaufstellen für die Spenden sind bisher: Hamminkelner SV, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln(täglich ab 16 Uhr), KSB, Schulplatz 1, 46487 Wesel (montags bis donnerstags, 9 bis 15 Uhr), Mehrgenerationenhaus Bogen, Pastor-Janßen-Straße 6, 46483 Wesel (täglich, 10 bis 16.30 Uhr) und Volksbank Schermbeck, Mittelstraße 54, 46514 Schermbeck (zu den Öffnungszeiten am Schalter).

