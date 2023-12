Lauf der TuS Drevenack endet ausgerechnet im Derby

Hünxe Fußball-B-Ligist TuS Drevenack stolperte gegen den SV Spellen II. Der Tabellenvierte verlor das Lokalduell beim Elften mit 1:2.

Fünf der vergangenen sechs Begegnungen hatte die TuS Drevenack für sich entschieden. Dass dieser Lauf des Fußball-B-Ligisten in der Gruppe 1 ausgerechnet im Derby enden sollte, dies ärgerte Trainer Thomas Grefen schon. Mit 1:2 (0:2) unterlag der Tabellenvierte beim Elften SV Spellen II.

Nach wenigen Sekunden schon eiskalt erwischt

„Unsere erste halbe Stunde war aber auch nicht wirklich gut“, räumte der Coach ein. Richtig kalt erwischt wurde sein Team, denn nach nicht einmal 60 Sekunden lagen die Drevenacker mit 0:1 im Hintertreffen. Und es sollte noch ärger kommen: In der 20. Minute unterlief Dominik Müller ein Eigentor zum 0:2. Danach bestimmte die TuS Drevenack das Geschehen.

Wir waren haushoch überlegen, haben aber aus unseren vielen Chancen zu wenig gemacht.

„Wir waren haushoch überlegen, haben aber aus unseren vielen Chancen zu wenig gemacht“, sagte Grefen. Erst nach 71 Minuten gelang Jascha Scharfenberger der Anschluss. Zu mehr sollte es aber nicht reichen. Immerhin kann die TuS sich noch mit einem erfreulicheren Ergebnis in die Winterpause verabschieden, denn am kommenden Mittwoch (20. Dezember) steht die Nachholpartie beim 1. FC Heelden an.

