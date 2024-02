PSV Lackhausen mit Wermutstropfen beim Testspielsieg

Wesel Der Fußball-Landesligist gewinnt 4:0 bei Viktoria Heiden. Trainer Björn Assfelder ist dabei von der ersten Halbzeit extrem angetan.

In Wesel leben sie beide, sind praktisch Nachbarn, in Heiden (Kreis Borken) trafen sie nun als Kontrahenten aufeinander: Björn Assfelder, Trainer des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen, sowie Erdal Dasdan, bis zum Saisonende Coach des Bezirksligisten Viktoria Heiden und danach in Diensten des Hamminkelner SV. Das bessere Ende hatte dabei der klassenhöhere Gast aus Wesel mit 4:0 (1:0) auf seiner Seite, allerdings mit einer Einschränkung.

Nico Giese an der Hand operiert

Und die ereignete sich in den letzten Minuten der Partie. Florian Karwath erhielt einen Tritt gegen das Sprunggelenk und musste raus. Ein erster Blick auf die Blessur stimmte den PSV-Coach nicht unbedingt optimistisch. „Das sah schon fies aus“, sagte Björn Assfelder. Eine genauere Diagnose steht beim 23-jährigen Mittelfeldakteur jedoch noch aus. Bei Nico Giese, dem per OP nach seinem Handbruch im vergangenen Jahr jetzt das Metall entfernt wurde, geht der Übungsleiter davon aus, dass dieser am Montag wieder voll ins Training einsteigen kann.

Wir haben zwar teilweise mit etwas viel Risiko agiert, wurden dafür aber auch belohnt. Björn Assfelder, Trainer des PSV Lackhausen, über den Auftritt beim 4:0 als Gast von Viktoria Heiden.

Bis auf die Verletzung Karwaths erlebte Assfelder einen gelungenen Test seiner Truppe. „Ich war selten so mit einer ersten Halbzeit zufrieden“, lautete das Fazit des 40-Jährigen. Spielerisch entsprach das Gebotene seinen Vorstellungen und auch individuell überzeugten ihn die Akteure. „Wir haben zwar teilweise mit etwas viel Risiko agiert, wurden dafür aber auch belohnt“, so der Lackhausener Trainer. Das Risiko resultierte daraus, dass seine Truppe auch von hinten heraus versuchte, alles spielerisch zu lösen.

Sonntag kommt SV Dorsten-Hardt

In den ersten 45 Minuten brachte Max Mahn den Gast in Führung (11.). Mehr Treffer fielen dann in der zweiten Halbzeit, die Björn Assfelder als „gut, aber nicht mehr ganz so gut“ bezeichnete. Hendric Storm (53.), erneut Mahn (73.) und Yannik Oenning (86.) trafen für die Weseler, die am Sonntag (14.30 Uhr) den westfälischen Landesligisten SV Dorsten-Hardt zum nächsten Test empfangen.

