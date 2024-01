Ranglistenturnier beim BSC Wesel ohne Lokalmatadore

Wesel Der BSC Wesel erwies sich als sehr guter Ausrichter beim Badminton-Ranglistenturnier für die Altersklassen der U 17 und der U 19.

Die Rundsporthalle präsentierte sich wieder einmal als idealer Schauplatz eines großen Badminton-Turniers. Doch diesmal war nicht der BV Wesel RW in die Rolle des Ausrichters geschlüpft, sondern der BSC Wesel. Als Veranstalter hatte der Deutsche Badminton-Verband zum ersten A-Ranglistenturnier des neuen Jahres eingeladen. Dabei wandte sich die Veranstaltung an den älteren Nachwuchs, die U 17 und U 19 kämpfte in der Hansestadt zwei Tage lang um Platzierungen.

Youri Schwarz gemeldet, startet aber nicht

Rund 240 Meldungen hatte es für die Ranglisten-Veranstaltung gegeben. Mit Youri Schwarz vom BV Wesel RW tauchte auch ein Lokalmatador auf der Meldeliste auf, griff letztlich aber doch nicht zum Schläger. So gingen die zehn Disziplinen komplett ohne Weseler Beteiligung über die Bühne. In den beiden Altersklassen standen bei den Jungen und Mädchen jeweils Einzel-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen an. Das nächste Ranglistenturnier steigt übrigens am 6. und 7. April im bayrischen Trostberg.

Nicht immer sind Top-Gesetzte vorne

Unter der Regie des BSC Wesel, der für eine rundum gelungene Veranstaltung sorgte, gab es einige Überraschungen durch Teilnehmer, die eben nicht top-gesetzt waren. Im Jungen-Einzel (U 17) triumphierte die Nummer 3 Mats Wohlers (TSG Bergedorf), bei der U 19 siegte der top-gesetzte Aditya Patil aus Berlin. Weitere erste Plätze belegten: Yuliia Formina (U 17/Mülheim/Nr. 3), Jarno Deters/Milla Fluhrer (U 17/Niederhöchstadt/Spöck/Nr. 2), Jarno Deters/Jakob Sjoblom (U 17/Niederhöchstadt/Lauf/Nr. 1), Alexia Nedelcu/Sarah Nickel (U 17/Wolfstein/Nürnberg/Nr. 3), Barbora Busová (U 19/Freystadt/Nr. 5), Danial Iman Marzuan/Shreya Hochscheid (U 19/Dorteweil/Lüdinghausen/Nr. 2), Danial Iman Marzuan/Marc Niemann (U 19/Dorteweil/Nr. 1) und Shreya Hochscheid/Isabel Kleban (U 19/Lüdinghausen/Mülheim/Nr. 3).

