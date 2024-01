SV Schermbeck betreibt „Werbung pur für den Jugendfußball“

Schermbeck Der Andrang war groß. Rund 400 Nachwuchskicker aus 36 Mannschaften nahmen an den insgesamt vier Jugendturnieren des SV Schermbeck teil.

Großer Andrang in der Sporthalle an der Erler Straße: Die Fußballjugend-Abteilung des SV Schermbeck hatte vier Turniere auf dei Beine gestellt und 36 Mannschaften waren erschienen. Dabei reichte die Palette von Spielfesten der Bambini- und F-Juniorenkicker, bei denen es standesgemäß keine Ergebnisse gab, bis hin zu Wettkämpfen bei der E II- und der E-Jugend. Die Einnahmen aus dieser zweitägigen Veranstaltung kommen auschließlich der Schermbecker Jugend-Abteilung zugute.

Pünktlicher Verlauf und ohne Probleme

„Es war ein mega Wochenende und Werbung pur für den Jugendfussball“, strahlte Daniel Averkamp, der beim SV Schermbeck für die Organisation verantwortlich war. Keine so einfache Aufgabe bei 400 Kindern, die sich in der Sporthalle an der Erler Straße tummelten. Doch letztlich brachten die Verantwortlichen des SVS alles pünktlich und ohne Probleme über die Bühne.

Keine Sieger bei Bambini und F-Junioren

Am ersten Tag durften sich dabei alle Nachwuchskicker als Sieger fühlen. Denn bei den Bambini mit den Mannschaften des SV Schermbeck, RW Dorsten, BW Wulfen und TSV Raesfeld sowie bei den F-Junioren mit dem SVS, TSV Raesfeld, VfB Hüls, GW Barkenberg, Westfalia Gemen, TuS Gahlen, SG Borken und BW Westfalia Langenbochum ging es ausschließlich um den Spaß am Fußball ohne Ergebnisse.

SVS-Teams spiele keine große Rolle

Ein wenig anders sah dies bei der E II aus. Hier präsentierten sich die Mannschaften des Gastgebers als ausgesprochen spendabel, belegten ohne Punktgewinn jeweils den letzten Platz in ihren Gruppen. Im Finale standen sich der Nachwuchs des TV Jahn Hiesfeld und der SG Suderwich gegenüber, Hiesfeld siegte mit 2:1. Der dritte Rang ging an Westfalia Gemen durch ein 1:0 über die JSG Lembeck/Rhade/Deuten. Bei der E-Jugend kam der SVS zu einem Sieg (2:0 gegen BW Lavesum), musste sich in der Gruppe aber mit dem vorletzten Platz begnügen. Wie auch TuS Gahlen, der Lokalrivale feierte ebenfalls einen Erfolg (2:1 über Eintracht Erle). Den Turniersieg sicherte sich SV Dorsten-Hardt durch ein 2:0 über BVH Dorsten. Dritter wurde SV Sickingmühle nach dem 11:0 über BW Lavesum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck