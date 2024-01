SV Schermbeck legt für das Aufstiegsrennen personell nach

Schermbeck Der Fußball-Oberligist verpflichtet zwei neue Spieler, einer weist bereits jede Menge Regionalliga-Erfahrung bei RWE und dem WSV auf.

Der Fußball-Oberligist SV Schermbeck legt im Aufstiegskampf zur Regionalliga personell zwei Mal nach. Dabei angelt sich der Tabellendritte einen Hochkaräter: Mit Tolga Cokkosan kommt ein 28-Jähriger zum Waldsportplatz, der mehr als 100 Regionalliga-Einsätze für den Wuppertaler SV und RW Essen absolviert hat. Zuletzt kickte der Linksverteidiger in den zweiten türkischen Liga für Usak Spor. Mittlerweile hat der gebürtige Gelsenkirchener seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Deutschland verlegt, wohnt nun in Gladbeck.

Timur Karagülmez stellt den Kontakt her

„So ein Transfer ist für uns eigentlich nicht realisierbar“, sagt Cem Kara, Sportlicher Leiter beim SVS. Doch gleich zwei glückliche Fügungen spielten den Schermbeckern in die Karten. Zum einen legt Cokkosan seinen Fokus nun auf Familie und Job. Andererseits kennen sich Schermbecks Torjäger Timur Karagülmez und der Neuzugang bestens. „Das hat sich einfach so ergeben“, sagt Cem Kara. Eine große Eingewöhnungszeit wird Cokkosan, den Kara als „herausragenden Fußballer bezeichnet“, auch nicht benötigen. Mit eben Karagülmez sowie Marcel Platzek, Kevin Grund und Richard Weber stand er schon gemeinsam auf dem Platz.

Wenn man oben steht, dann braucht man auf jeder Position Konkurrenz. Cem Kara, Sportlicher Leiter des SV Schermbeck.

Auf die schwere Verletzung von Stammkeeper Sebastian Wickl, dem die Milz entfernt wurde, und dem Abgang von Romano Wetklo (Ziel unbekannt) reagierten die Schermbecker mit der Verpflichtung von Schlussmann Veith Walde (TuS Bövinghausen). Der 22-Jährige stand in zwei Spielen im Tor des Oberliga-Kontrahenten, davor gehörte er Preußen Münster II an. „Wenn man oben steht, dann braucht man auf jeder Position Konkurrenz“, so Cem Kara. Zumal sich auch die beiden vor dem SVS platzierten Teams der SF Lotte und des ASC Dortmund in der Winterpause verstärkten.

Wohin mit dem Ball: Veith Walde, hier noch im Dress des TuS Bövinghausen, kommt zum SV Schermbeck. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Dabei ist komplett offen, wer im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause den Schermbecker Kasten hütet - Veith Walde, Jacob Raymond Lazarus oder doch Sebastian Wickl. Der Stammkeeper Wickl befindet sich zwar wieder im Aufbautraining, torwartspezifische Übungen sind aber noch tabu. „Es kann noch zwei bis drei, aber auch noch ein bis zwei Monate dauern“, sagt Cem Kara.

