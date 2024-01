SV Schermbeck mit „blödem Termin“ und teilweise hilflos

Schermbeck Gastgeberinnen verlieren das Nachholspiel gegen TSV Bocholt II mit 20:25. Die Trainerfrage für die neue Saison ist bereits geklärt.

Im Dezember hatte der TSV Bocholt II angefragt, ob die Partie bei den Bezirksliga-Handballerinnen des SV Schermbeck verlegt werden könne - wegen personeller Probleme. Der SVS stimmte zu. „Dann haben wir uns blöderweise auf diesen Termin geeinigt“, erzählte Schermbecks Trainer Andreas Maile. So traten die SVS-Damen zu ihrem Nachholspiel zeitgleich mit der Deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM gegen Island an. Im Gegensatz zur siegreichen DHB-Auswahl zogen die Schermbeckerinnen jedoch mit 20:25 (7:13) den Kürzeren.

Erwartungen des Coaches erfüllen sich nicht

Die Partie verlief dabei so gar nicht nach den Erwartungen des Coaches, die auch durch den 17:13-Hinrundenerfolg geschürt worden waren. „Ich hatte gedacht, dass wir in der Favoritenrolle wären. Aber beim Gast war eine ganz andere Aufstellung als im Hinspiel und mit vielen, die normalerweise gar nicht in der zweiten Mannschaft auflaufen“, so Andreas Maile. Trotzdem hielten die Gastgeberinnen mit, zumindest in der ersten Viertelstunde (6:6).

Wir konnten keinen Druck mehr aufbauen, das war auch ein Stück weit hilflos. Andreas Maile über die Viertelstunde bis zur Pause, als der Gast davonzog.

Dann kam jedoch ein Bruch ins Spiel. „Wir konnten keinen Druck mehr aufbauen, das war auch ein Stück weit hilflos“, räumte der Coach ein, der auch in der kommenden Saison weiterhin das Sagen bei den SVS-Damen hat. Die wurden bis kurz vor der Halbzeitpause (27./6:13) praktisch überrannt. Erst unmittelbar vor dem Kabinengang gelang mal wieder ein Treffer.

Zu große individuelle Klasse beim Gast

Nach dem Seitenwechsel schloss der SVS höchstens noch mal bis auf zwei Treffer zu den Gästen auf (48./15:17 und 51./16:18). Spätestens in der 55. Minute (16:22) war die Begegnung endgültig entschieden. „Mit ihrer individuellen Klasse haben die Bocholterinnen unsere Lücken ausgenutzt und hatten zudem eine ganz starke Torhüterin“, so Maile.

SVS: Oehme; Riffer, Hilp (2), Heidermann (5), Maile (1), L. Rademacher (4/2), Oberheim, Kölking (3), Schulte-Loh, Berndt, Grömping (1), C. Rademacher (4/1).

