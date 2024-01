SV Schermbeck richtet fünf Turniere für den Nachwuchs aus

Schermbeck Am 13. und 14. Januar ist der SV Schermbeck Gastgeber etlicher Jungkicker-Mannschaften in der Dreifachsporthalle an der Erler Straße.

Die Dreifachsporthalle an der Erler Straße steht am Samstag und Sonntag (13. und 14. Januar) ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Fünf Turniere veranstaltet der SV Schermbeck an diesen beiden Tagen, dabei sind die Veranstaltungen besonders dem jüngsten Nachwuchs vorbehalten. Los geht es am 13. Januar um 9 Uhr mit dem Turnier der Bambinikicker.

Hier messen sich die Mannschaften des SV Schermbeck mit den Teams von RW Dorsten, BW Wulfen und TSV Raesfeld. Von 12 bis 15 Uhr sind die F-Junioren an der Reihe, der Jahrgang 2016. Das Starterfeld besteht neben dem SVS noch aus dem TSV Raesfeld, VfB Hüls, GW Barkenberg und Westfalia Gemen. Der Jahrgang 2015 schließt sich ab 15 Uhr mit den Mannschaften des TuS Gahlen, der SG Borken und BW Westfalia Langenbochum an.

Auch der zweite Tag startet schon um 9 Uhr

Ebenfalls um 9 Uhr startet der Turniertag am 14. Januar. BW Lawesum, SV Dorsten-Hardt, SG Borken, Westfalia Gemen, JSG Lembeck/Rhade/Deuten, SC Altendorf, TV Jahn Hiesfeld und Westfalia Langenbochum bilden neben dem Ausrichter das Teilnehmerfeld bei der E II. Ab 14 Uhr beendet die E-Jugend mit dem SVS, SV Dorsten-Hardt, BW Lawesum, TuS Gahlen, TSV Raesfeld, BVH Dorsten, SV Sickingmühle, SG Suderwich, RW Dorsten und Eintracht Erle den zweiten Turniertag.

