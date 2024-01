SV Schermbeck scheitert im Halbfinale gegen Titelverteidiger

Schermbeck Bei den Dorstener Hallenstadtmeisterschaften fliegt der Oberligist SV Schermbeck gegen Deuten raus. TuS Gahlen in der Hauptrunde.

Der Titelverteidiger bedeutete die Endstation für die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck bei den Dorstener Stadtmeisterschaften in der Petrinum-Sporthalle. Mit 2:3 unterlag der SVS dem Landesligisten RW Deuten, der sich im Finale dem gleichklassigen SV Dorsten-Hardt geschlagen geben musste (1:4). Im als Neunmeterschießen ausgetragenen kleinen Finale um Platz drei setzte sich der BVH Dorsten gegen den Oberligisten durch (3:1). A-Ligist TuS Gahlen zog immerhin in die Hauptrunde am Sonntag ein, dort wurde das Team von Trainer Marek Swiatkowski allerdings Gruppenletzter.

TuD Gahlen wird Gruppenzweiter

„Alle sind gesund geblieben und das war das wichtigste“, sagte Schermbecks Sportlicher Leiter Cem Kara. Dabei hatte der Titelfavorit im Gegensatz zum Hertener Mitternachtscup Ende des vergangenen Jahres ein hauptsächlich aus Akteuren der ersten Mannschaft bestehendes Team in den Wettkampf geschickt. Neuzugang Michael Olczyk war ebenso am Start wie beispielsweise Kevin Grund, Timur Karagülmez, Miles Grumann, Jan Bachmann oder Lukas Steinrötter.

Deuten hat es einfach clever gemacht. Cem Kara, Sportlicher Leiter des SV Schermbeck, nach der Niederlage in der Vorschlussrunde gegen RW Deuten

Und das Team beherrschte in der Gruppe A die Konkurrenz aus der Kreisliga A. Klare Siege gab es gegen Eintracht Erle (10:1) und GW Barkenberg (6:1), gegen BW Wulfen ging es nicht ganz so deutlich zu (5:3). Erfolge über den Landesligisten RW Deuten (2:1) und den Klassenkonkurrenten SSV Rhade (6:0), bei einer Niederlage gegen den Landesligisten BVH Dorsten (1:4), bescherten TuS Gahlen den zweiten Rang in der Gruppe C.

Aaron Kloth zum besten Spieler gewählt

In der Hauptgruppenrunde A kam es dann zum Schermbecker Derby, das der SVS mit 10:1 gegen TuS deutlich für sich entschied. Der Oberligist bezwang außerdem den SV Altendorf und BVH Dorsten mit jeweils 6:1, während Gahlen BVH Dorsten mit 1:4 unterlag und gegen Altendorf ein 3:3 erreichte. Beim 2:3 im Halbfinale gegen Deuten trafen für den SVS Aaron Kloth, der auch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, und Jan Bachmann. „Deuten hat es einfach clever gemacht“, sagte Cem Kara. Der Gegner traf 30 Sekunden vor dem Spielende entscheidend. Beim 1:3 vom Punkt aus gegen BVH Dorsten war nur Hendrik Löbler erfolgreich.

