SV Schermbeck setzt nun auch auf ein Kompetenzteam

Schermbeck Der vor drei Wochen neu gewählte Vorstand des Fußball-Oberligisten will die Arbeit künftig auf mehrere Schultern verteilen.

Große Aufgaben, neue Gesichter: Am Dienstagabend traf sich der vor drei Wochen neugewählte Vorstand des SV Schermbeck 2020 zur konstituierenden Sitzung und präsentierte in diesem Rahmen sein neues zehnköpfiges Kompetenzteam, das aus den vier Vorstandsmitgliedern und sechs weiteren Ehrenamtlichen besteht. „Nach Sichtung der vorliegenden Unterlagen haben wir uns dazu entschieden, die anstehenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen”, so Günther Beck, Vorsitzender der Schermbecker Fußballer und Nachfolger von Michael Steinrötter: „Wir haben uns zu diesem wichtigen Schritt entschieden, um die anstehenden Herausforderungen in allen Bereichen des Geschäftsbetriebes eines Sportvereins kompetent und zuverlässig zu bewältigen.”

SV Schermbeck: Möglicher Aufstieg in die Fußball-Regionalliga

In Sachen Buchhaltung, Abrechnung, Spielerkader und Sportanlage soll das Kompetenzteam, das seine Arbeit mit sofortiger Wirkung aufnimmt, den Vorstand in seiner Arbeit unterstützen. So werden neben den Mitgliedern des Vorstandes auch Paul Underberg (Öffentlichkeit und Jugend), Johannes Brilo (Abrahamhaus und Platzanlage), Dino Venezia (Jugend), Daniel Averkamp (Organisation) und Markus Falkenstein (Jugend) die Vereinsarbeit begleiten. Volker Wirkus wird in beratender Funktion in allen Bereichen dem Team zur Seite stehen.

SV Schermbeck hat auch erste Runde im DFB-Pokal im Visier

Mit Blick auf die kommende Saison und einen möglichen Regionalliga-Aufstieg des von Sleiman Salha trainierten Oberliga-Teams hat sich das Gremium entschlossen, die dafür zuständige Kommission des Westdeutschen Fußball-Verbandes einzuladen und die Sportanlage in Schermbeck diesbezüglich begutachten zu lassen. „Unser Ziel bleibt es, in dieser Saison den ersten Platz zu belegen und sich damit direkt für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zu qualifizieren”, so Beck. Mindestens aber soll die Teilnahme am Verbandspokal gesichert werden, wozu unter Umständen – die zweite Mannschaft von Preußen Münster müsste unter den ersten Sechs einlaufen – ein siebter Platz ausreichen würde.

