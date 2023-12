SV Schermbeck verpflichtet Ex-Kicker des FC Schalke 04

Schermbeck Der westfälische Oberligist SV Schermbeck freut sich über eine Verstärkung, die zuletzt in der Regionalliga in Berlin aktiv war.

Den ersten Wintertransfer verzeichnet der SV Schermbeck. Die Oberliga-Kicker, die aktuell den dritten Tabellenplatz belegen und Aufstiegsambitionen Richtung Regionalliga hegen, verpflichteten mit Michael Olczyk einen Regionalliga-erfahrenen Rechtsverteidiger, der die Defensive der Rot-Weißen weiter verstärken soll. Der 26-jährige Abwehrspezialist stand zuletzt bis Sommer 2023 beim Hauptstadt-Regionalligisten Berliner AK unter Vertrag, ist aber aus Sicht der Schermbecker Verantwortlichen auch deshalb interessant, weil er als gebürtiger Dorstener einen engen Bezug zum Klub hat und damit voll in das Anforderungsprofil des SVS passt.

16 Spiele für polnische Jugend-Auswahlmannschaften

Fußballerisch wurde der Kicker beim FC Schalke 04 ausgebildet, durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften und spielte auch für die U23 des derzeitigen Zweitligisten. Als Profi war Olczyk dann in der polnischen Liga unterwegs (Grudziadz und Gdynia), wobei er aufgrund seiner polnischen Staatsbürgerschaft auch für die Jugend-Auswahlmannschaften des polnischen Verbandes auflief und es dabei auf insgesamt 16 internationale Einsätze brachte. „Michael Olczyk bringt jede Menge Erfahrung mit”, so Cem Kara, Sportlicher Leiter der Schermbecker Fußballer. „Wenn solch ein Spieler auf dem Markt ist, muss man zugreifen. Er wird uns mit seiner Qualität weiterbringen.”

Gebuhlt hat Kara schon seit zwei Jahren um den Mann, der seit einigen Monaten wieder in Dorsten lebt und dort seine berufliche Karriere vorantreiben möchte. Jetzt aber haben Spieler und Verein endlich zueinander gefunden. „Michael hält sich schon seit Wochen bei uns in Schermbeck fit”, so Kara. „Wir freuen uns sehr über seine Zusage, weil er als Mann aus der Region voll in unsere Philosophie passt.”

