Tanzsport TC GW Schermbeck startet am Samstag in die neue Saison

Schermbeck Zwei Formationen betreten in der Verbandsliga komplettes Neuland. In der 2. Bundesliga geht es eine Woche später in Ibbenbüren los.

Der TC GW Schermbeck läutet den Endspurt in Sachen Vorbereitung auf die neue Saison ein. Den Auftakt in die Jazz- und Modern/Contemporary-Saison bestreiten zwei Formationen am kommenden Samstag (17. Februar) in Bochum. Ab 14.30 Uhr sind „Avalanche“ und „Statement“ gefordert. Für beide bedeutet die Verbandsliga dabei Neuland.

„Statement“ durch Aufstieg neu dabei

Die Formation „Statement“ hat sich die Zugehörigkeit zur Verbandsliga durch einen Aufstieg in der vergangenen Saison gesichert. Altersgründe sorgen hingegen bei „Avalanche“ für die Premiere in der Verbandsliga. Im letzten Jahr noch als Jugend-Formation „Amianto“ unterwegs, geht es nun als „Avalanche“ in die Hauptgruppe.

Präsentation der Programme in Dorsten

Eine Woche später wird es auch für die „Dancing Rebels“ wieder ernst. Das Team aus der Formationsgemeinschaft des TC GW Schermbeck und der TSA des SSV Rhade stellt sich dann in Ibbenbüren der Konkurrenz in der 2. Bundesliga Nord/Ost/West. Wer bereits vor dem Saisonstart einen Blick auf die drei Formationen und ihr Programm werfen möchte, dem bietet sich am Mittwoch (14. Februar) die Chance. Bei der Tanzfabrik „Prolog“ in der Galerie der Traumfänger im „CreativQuartier Fürst Leopold“ in Dorsten präsentieren sich die Grün-Weißen.

