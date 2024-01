Wenn Tischtennis und Fußball eine Symbiose eingehen

Am Niederrhein Die Spitzenteams in der Landesliga und Bezirksoberliga, BW Dingden und GW Flüren, sind auch vom Volkssport Nummer 1 sehr geprägt.

Tischtennis und Fußball - zwei Sportarten, die abgesehen von einem Ball eigentlich nicht viel gemeinsam haben. Ein wenig anders sieht dies allerdings bei den beiden hiesigen Spitzenteams aus, dem Landesliga-Zweiten BW Dingden und dem Bezirksoberliga-Spitzenreiter GW Flüren.

Rückrundenstart auf 10. Februar verschoben

Denn Mannschaftsführer bei den Blau-Weißen ist Kay Joosten, der bis 2019 auch in der ersten Dingdener Mannschaft kickte. „Ich hatte immer wieder Probleme mit der linken Schulter, die auch schon öfter ausgekugelt war, und habe deshalb meine Fußballschuhe an den Nagel gehängt“, erzählt der 36-Jährige. Am kommenden Wochenende hätte er mit den Dingdenern ursprünglich die Tischtennis-Rückrunde in Angriff nehmen sollen, doch die Partie bei TuS 08 Rheinberg II wurde auf den 10. Februar verschoben.

BW Dingden geht es „ganz entspannt an“

Dann besteht für die Dingdener die Chance, dem dritten Aufstieg in Folge wieder ein Stückchen näher zu rücken. „Platz eins ist unantastbar, dafür ist Uerdingen zu stark“, sagt Joosten. Mit 4:9 hatte der Neuling bei Bayer Uerdingen II seine einzige Niederlage bezogen. Der augenblickliche zweite Rang würde die Relegation bedeuten. „Aber selbst wenn wir Dritter oder Vierter werden, das ist kein Problem. Wir gehen das ganz entspannt an.“

Noch während seiner Zeit als Fußballer von BW Dingden: Kay Joosten (links), hier im Bezirksliga-Duell gegen Christoph Müller und den Hamminkelner SV. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Die Probleme mit der linken Schulter belasten ihn beim Tischtennis nicht, denn Kay Joosten ist Rechtshänder. Während seiner aktiven Zeit als Fußballer „lief Tischtennis nur nebenbei, jetzt konzentriere ich mich ganz darauf“. Seine Bilanz von 12:4-Siegen als Nummer 5 spricht dabei für seine Tischtennis-Karriere. Dass es bei BWD so exzellent läuft, dies macht er an einer Person fest. „Tobias Feldmann ist dafür der Hauptgrund“, so Joosten. Der vom NRW-Ligisten TTV Rees-Groin gekommene Spitzenspieler ist in 21 Spielen ungeschlagen.

Tischtennis lief nur nebenbei, jetzt konzentriere ich mich ganz darauf. Kay Joosten, der auch einige Jahre für die erste Mannschaft von BW Dingden kickte.

Keine komplett weiße Weste besitzt Wolfgang Gerth in der Bezirksoberliga. Wie sein GW Flüren kommt der 51-Jährige auf eine Bilanz von 21:1. Beim 8:8 als Gast des SV Schermbeck verlor er sein einziges Match gegen Sebastian Kemmesies. König Fußball verhindert auch bei den Grün-Weißen den vorgesehenen Rückrundenstart am kommenden Sonntag gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken. Die Partie ist auf den 30. Januar (19 Uhr) verlegt worden.

Derzeit nach einer Trainingseinheit, allerdings im Fußball, am Knöchel lädiert: Wolfgang Gerth, Spitzenspieler von GW Flüren, kann noch ein bisschen länger pausieren und am Sonntag als Fan des Bundesligisten Werder Bremen beim Gastspiel in Bochum dabei sein. Foto: Markus Weißenfels / Wesel

GW Flüren hatte darum gebeten, da Wolfgang Gerth zu VIP-Karten für die Bundesliga-Partie „seines“ Vereins Werder Bremen beim VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr) gekommen ist. Weiterer Vorteil der Verlegung: Seit dem Fußball-Training mit der Hobby-Mannschaft des „Teams Wesel“, bei dem Gerth umknickte, laboriert er an einem Bänderanriss und einer Überdehnung.

Bis auf den TV Mehrhoog haben wir alle Top-Teams zu Hause, deshalb stehen unsere Chancen bei 85 bis 90 Prozent als Meister hochzugehen. Wolfgang Gerth, derzeit am Knöchel verletzter Spitzenspieler des Bezirksoberligisten GW Flüren.

„Deshalb habe ich meinen Fuß zuletzt geschont, statt zu trainieren“, sagt die Nummer 1 der Flürener. Beim ersten Spiel nach der Winterpause, am 28. Januar gegen den SV Millingen, rechnet er aber mit seinem Einsatz. Dann hofft Wolfgang Gerth auf einen Lauf, mindestens so wie in der Hinserie. „Bis auf den TV Mehrhoog haben wir alle Top-Teams zu Hause, deshalb stehen unsere Chancen bei 85 bis 90 Prozent als Meister hochzugehen“, sagt Wolfgang Gerth. Es wäre die direkte Rückkehr in die höhere Klasse - im Fußball für viele Teams oft ein vergebliches Unterfangen.

