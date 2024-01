Weseler Kanu-Club mit altem Vorstand, aber neuer Bestmarke

Wesel Drei Ämter standen bei der Jahreshauptversammlung des Weseler Kanu-Clubs zur Wahl, das Votum erfolgte dabei jeweils einstimmig.

In der Führungsebene bleibt beim Weseler Kanu-Club (WKC) alles beim Alten. Die zur Jahreshauptversammlung erschienenen 34 Mitglieder bestätigten den stellvertretenden Vorsitzenden Ralph Engelmann, die Wanderwartin Astrid Wagner und den Bootshauswart Bernhard Koch einstimmig in ihren Ämtern. Der Vorsitzende Stefan Grefer stand diesmal nicht zur Wahl.

19.518 Kilometer in 2023 gepaddelt

Grefer ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und stellte dabei besonders die sportlichen Leistungen heraus. So brachten es die WKC-Mitglieder auf 19.518 zurückgelegte Kilometer, rund 2500 mehr als noch in 2022. In der Gesamtwertung der im Bezirk 7 vertretenen Vereine bedeutete dies erneut den dritten Platz. In der Einzelwertung erreichte Mareike Clemens mit 2118 Kilometer bei den Damen den Sieg, Andre Clemens legte 3427 Kilometer zurück und landete damit auf dem zweiten Platz bei den Herren des Bezirks 7 im Kanuverband Niederrhein.

Zwei Mitglieder ausgezeichnet

Auch Ehrungen standen bei der Tagung an: Bernd Hansen wurde für seine 50-jährige Vereinsangehörigkeit ausgezeichnet, Liesel Korsten Hansen für 25 Jahre.

