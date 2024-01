Zwei Weseler Titelkämpfe sind am Sonntag zusammengelegt

Wesel Viktoria Wesel ist am Sonntag ab 11 Uhr Ausrichter der Weseler Stadtmeisterschaften der Oldies und auch der zweiten Mannschaften.

Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften bei den Fußball-Stadtmeisterschaften der zweiten Mannschaften kommt sehr überschaubar daher. Gerade mal vier Teams kicken am Sonntag (ab 11 Uhr) in der Rundsporthalle. Um trotzdem noch ein recht umfangreiches Programm bieten zu können, kämpfen beim Ausrichter Viktoria Wesel gleichzeitig auch die Oldie-Mannschaften um den Titel. Hier sind immerhin fünf Vereine vertreten.

Nach dem Modus „jeder gegen jeden“

Bei den zweiten Garnituren haben der PSV Lackhausen, Büdericher SV, SV Bislich und Viktoria Wesel gemeldet. In der Favoritenrolle befindet sich der PSV als A-Ligist, die Lackhausener werden zwölf Akteure in einem aus der zweiten und dritten Mannschaft bestehenden Kader an den Start schicken. Die Konkurrenz in der Gruppe B besteht ausschließlich aus C-Ligisten, gespielt wird nach dem Modus „jeder gegen jeden“ und dabei jeweils 15 Minuten.

Auf dem Programm stehen 16 Partien

Bei den Oldies beträgt die Spieldauer ebenfalls eine Viertelstunde, auch hier trifft jedes Team einmal auf die Konkurrenz. GW Flüren, PSV Lackhausen, SV Bislich, Büdericher SV und der Ausrichter Viktoria Wesel sind mit jeweils einer Mannschaft vertreten. Zu den sechs Partien der zweiten Teams gesellen sich dann noch zehn Begegnungen der Alten Herren. Gegen 16.20 Uhr sollten alle Entscheidungen gefallen sein.

Die Spielpläne der zwei Turniere

Oldies: GW Flüren - Viktoria Wesel (Sonntag, 11 Uhr), PSV Lackhausen - SV Bislich (11.40 Uhr), Büdericher SV - GW Flüren (12.20 Uhr), SV Bislich - Viktoria Wesel (13 Uhr), Büdericher SV - PSV Lackhausen (13.40 Uhr), SV Bislich - GW Flüren (14.20 Uhr), Viktoria Wesel - Büdericher SV (15 Uhr), GW Flüren - PSV Lackhausen (15.20 Uhr), Büdericher SV - SV Bislich (15.40 Uhr) und PSV Lackhausen - Viktoria Wesel (16 Uhr).

Zweite Teams: Büdericher SV - Viktoria Wesel (11.20 Uhr), PSV Lackhausen - SV Bislich (12 Uhr), Büdericher SV - PSV Lackhausen (12.40 Uhr), SV Bislich - Viktoria Wesel (13.20 Uhr), Viktoria Wesel - PSV Lackhausen (14 Uhr) und SV Bislich - Büdericher SV (14.40 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck