Max Kruse verlässt SC Paderborn - Abschied per WhatsApp

Paderborn Max Kruse verlässt den SC Paderborn nach nicht mal einem halben Jahr. Der Offensivspieler verabschiedet sich von den Teamkollegen.

Als Max Kruse im vergangenen Sommer beim SC Paderborn unterschrieb, war die Aufregung groß. Kruse und Paderborn: Ob das klappen würde? Einige Monate später lautet die Antwort „nein“.

Der SC Paderborn hat sich nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Saisonspielen gefangen und spielt mittlerweile eine ordentliche Serie 2023/2024. In der 2. Bundesliga liegt der SCP mit 18 Punkten auf Rang elf, hat einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Platz drei und auch fünf Zähler Vorsprung auf Rang 16, den der FC Schalke 04 belegt.

Es hätte für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok wahrscheinlich noch besser laufen können, wenn Star-Sommerzugang Max Kruse so eingeschlagen wäre, wie es sich beide Parteien von der Zusammenarbeit versprochen hatten. Doch der 14-malige deutsche Nationalspieler konnte die Erwartungen nicht erfüllen - allen voran aufgrund von Verletzungen. Erst warf ihn ein Muskelfaserriss wochenlang zurück und zuletzt laborierte er an einer Nackenverletzung.

Kurse verlässt SC Paderborn - Verabschiedung per WhatsApp

Der 35-Jährige kam insgesamt auf nur fünf Einsätze (eine Vorlage, kein Tor) über 194 Spielminuten. Wir schreiben von „kam“, denn mehr Spiele wird der 307-malige Bundesliga-Stürmer (97 Tore, 79 Vorlagen) für Paderborn auch nicht bestreiten. Wie Reviersport berichtet, verabschiedete sich Kruse bereits am Montagabend beim Team - in der Mannschafts-WhatsApp-Gruppe der Mannschaft. Zeitnah soll es dann zur Vertragsauflösung zwischen Paderborn und Kruse kommen.

Die Kruse-Nachricht im Wortlaut

„Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von Euch gesehen: Deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball! Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht. Behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen - gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von Euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin - alles Gute“, heißt es in der WhatsApp-Nachricht von Kruse an seine nun ehemaligen Paderborner Mannschaftskollegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport