Offiziell: Nenad Bjelica wird neuer Union-Trainer

Berlin Die Gerüchte um den spanischen Weltstar Raúl intensivierten sich am Sonnabend, doch Union wählt mit Bjelica eine unbekanntere Lösung.

Der Kroate Nenad Bjelica ist offiziell neuer Trainer von Union Berlin. Das bestätigte der Köpenicker Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag, einen Tag nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg. Der Kroate war noch bis Mitte Oktober Coach von Trabzonspor in der türkischen Liga und wird um 16 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Stadion an der Alten Försterei vorgestellt.

„Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, so Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union. „Ich wünsche Nenad Bjelica und dem gesamten Team einen guten Start in die gemeinsame Arbeit.“

Unions neuer Trainer kennt die Bundesliga

Die Bundesliga ist dem 52-Jährigen nicht unbekannt: Von 2001 bis 2004 spielte er für den 1. FC Kaiserslautern in der höchsten deutschen Spielklasse. Bjelica tritt nun die Nachfolge von Urs Fischer an, von dem sich Union in der vergangenen Woche getrennt hatte. Der Schweizer hatte die Berliner in fünfeinhalb Jahren von der Zweiten Liga bis in die Champions League geführt.

Bjelica selbst sagt zu seinem Amtsantritt: „Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich. Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten.“

Gerüchte um Raúl bewahrheiten sich nicht

Nach neun Bundesliga-Niederlagen in Serie und wettbewerbsübergreifend 14 Spielen wurde die Mannschaft interimsweise vom Trainerduo Marco Grote und Marie-Louise Eta betreut, die eigentlich Unions U19 trainieren. Grote kehrt nun zur U19 zurück, Eta bleibt bis zur Rückkehr von Sebastian Bönig (hat sich eine Auszeit genommen) Co-Trainerin der Profimannschaft.

Gerüchte, wonach der ehemalige Weltklassefußballer Raúl das Traineramt bei Union übernehmen sollte, bestätigten sich demnach nicht. Die spanische Sportzeitung „Marca“ widersprach dem schon am Sonntagmorgen: „Er ist zu Hause“, schrieb das Blatt und meinte damit Raúls Herzensclub Real Madrid, wo er als Stürmer aus der eigenen Jugend unter anderem dreimal die Champions League gewann und in dieser Saison die zweite Mannschaft trainiert. Der 46 Jahre alte Spanier träume weiter davon, das erste Team der Madrilenen zu trainieren, hieß es in dem Bericht.

