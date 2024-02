Schalke gibt Polter ab - Darmstadt leiht Stürmer aus

S04 und MSV teilen sich ein trauriges Schicksal. Beide Vereine haben sich in der Winterpause ordentlich präsentiert. Beide Vereine haben sich verstärkt. Bei beiden Vereine sind die ersten Pflichtspiele im Januar ordentlich in die Hose gegangen. Geht es für die Traditionsvereine noch weiter runter? Gibt es am Deadline Day noch Verstärkung? Könnte die kurzfristig überhaupt wirken? MSV-Experte Andreas Berten und Schalke-Reporter Andi Ernst sprechen über eben diese Fragen mit Moderator Nils Halberscheidt.

Gelsenkirchen. Sebastian Polter verlässt Schalke 04 vorübergehend. Der Stürmer wechselt auf Leihbasis zum Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98.

In der letzten Stunde des Winter-Transferfensters am 1. Februar 2024 gab es noch einmal viel Bewegung beim Zweitligisten FC Schalke 04. Die Königsblauen geben Stürmer Sebastian Polter (32) für ein halbes Jahr auf Leihbasis an den Bundesliga-Letzten Darmstadt 98 ab, wie diese Redaktion erfuhr. Sky berichtete zuerst. Die Lilien sicherten sich zudem eine Kaufoption. Polters Vertrag bei den Königsblauen gilt noch bis Juni 2025, er gehört bei den Schalkern zu den Top-Verdienern.

Schalke: Angebot aus Zürich abgelehnt

Für den Wechsel nach Darmstadt lehnte Polter ein Last-Minute-Angebot des Schweizer Traditionsklubs Grashoppers Zürich ab. Wie Sky berichtet, hatte sich auch der 1. FC Union Berlin nach Polter erkundigt. Dessen Fitnesszustand hatte lange dafür gesorgt, dass es für Polter keine Interessenten gab. Im Dezember hatte sich der Stürmer an der Leiste operieren lassen, wegen der Folgen dieser Verletzung verpasste er das Trainingslager in Portugal, kehrte erst vor einer Woche ins Mannschaftstraining zurück. Spielpraxis sammelte er im Jahr 2024 noch nicht - weder in Test- noch in Pflichtspielen.

Auf Schalke war Polter ohnehin nur Stürmer Nummer fünf hinter Kapitän Simon Terodde, Kenan Karaman, Keke Topp und Kenan Karaman. Unmittelbar nach dem Bundesliga-Abstieg hatte er noch gehofft, als erster Stürmer in die Saison zu gehen, die überraschende Vertragsverlängerung von Terodde sorgte bei ihm für Verstimmung. In 34 Pflichtspielen erzielte Polter in anderthalb Jahren fünf Tore für S04 und legte sechs Treffer vor - beide Seiten hatten sich mehr erhofft.

In Darmstadt trifft er auf alte Bekannte. Außenstürmer sind Tim Skarke, mit dem Polter auf Schalke zusammenspielte, und Gerrit Holtmann, mit dem er beim VfL Bochum ein erfolgreiches Tandem bildete. Ganz genau wird Schalkes Ex-Trainer Thomas Reis hinschauen. Er hätte alle drei gern in dieser Saison auf Schalke gesehen.

