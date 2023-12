Duisburg Die Drittliga-Fußballer befinden sich momentan in der Winterpause. Der DFB gab nun die Terminierung der Spieltage 22 bis 30 bekannt.

Eine kurze Weihnachtspause haben sich die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg verdient: Mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht SC Freiburg II (4:2) verabschiedeten sich die Zebras vom Fußballjahr 2023. Wie es für die Mannschaft von Boris Schommers weitergeht, steht nun fest: Der Deutsche Fußball Bund (DFB) gab die Terminierung für die Spieltage 22 bis 30 bekannt.

Die Zebras starten mit einem Kellerduell in den 22. Spieltag: Am Dienstag, 23. Januar empfangen die Duisburger um 19 Uhr den Hallescher FC in der Schauinslandreisen Arena. Vorher gibt es allerdings noch den schon gesetzten Spieltag Nummer 21: Dann muss der MSV am 20. Januar zu 1860 München (16.30 Uhr).

Die weiteren Partien in der Übersicht

Die Heimpartien des MSV Duisburg: Jahn Regensburg (Sonntag, 4. Februar, 19.30 Uhr), Viktoria Köln (Samstag, 17. Februar, 14 Uhr), Borussia Dortmund II (Sonntag, 3. März, 19.30 Uhr), 1. FC Saarbrücken (Samstag, 16. März, 14 Uhr).

Die Auswärtspartien des MSV Duisburg: SSV Ulm (Samstag, 27. Januar, 14 Uhr), SC Verl (Samstag, 10. Februar, 14 Uhr), Preußen Münster (Freitag, 23. Februar, 19 Uhr), SpVgg Unterhaching (Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr)

