Super Bowl: Verwirrung bei Übertragung, TV-Experte klärt auf

Essen Dass Björn Werner als RTL-Kommentator beim Super Bowl fehlte, sorgte für Verwunderung. Jetzt erklärte der TV-Experte die Hintergründe.

In den USA sorgte das 25:22 der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl für einen neuen TV-Rekord. Laut dem übertragenden Sender CBS verfolgten im Schnitt 123,4 Millionen Zuschauer das Finale der Football-Liga NFL am Bildschirm. Auch in Deutschland stieß die Übertragung auf riesiges Interesse, wenngleich ein neuer Bestwert verfehlt wurde. 1,71 Millionen sahen die Partie bei RTL, wie der Sender mitteilte.

Der Super Bowl bot zahlreiche Themen auf und neben dem Rasen. Eine der Fragen, die wohl viele deutsche TV-Zuschauer beschäftigte: Wo ist eigentlich Björn Werner? Der bei den Fans beliebte Ex-Spieler und TV-Experte reiste mit dem RTL-Team zum Austragungsort in Las Vegas und war am Sonntagabend auch Teil der Vorberichterstattung. Doch als das Spiel startete, waren nur noch Florian Schmidt-Sommerfeld, Patrick Esume und Sebastian Vollmer in der Kommentatoren-Box zu hören - von Werner keine Spur mehr.

Super Bowl: RTL-Experte Werner enttäuscht über Ausbootung

Die Hintergründe erklärte der 33-Jährige nun in seinem Podcast „Football Bromance“, den er gemeinsam mit Esume betreibt. „Vor einer Woche hat RTL uns allen gesagt, wie der Plan für den Super Bowl ist. Da wurde gesagt, dass ich bei der Pre-Game-Show dabei sein werde, aber während des Spiels nicht kommentieren werde.“

Stattdessen sollte er Community-Host Mitja Lafere unterstützen, der Social-Media-Posts der Zuschauer präsentiert. Doch dazu kam es nicht. „Als das Spiel losging, habe ich meinen Platz bei Mitja eingenommen. Da wurde ich dann aber leider nicht so, wie es mir gesagt wurde, in die Sendung involviert“, sagte Werner.

Star-Quarterback Patrick Mahomes feiert mit den Kansas City Chiefs den Sieg im Super Bowl. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Und das gefiel dem früheren NFL-Profi offenbar überhaupt nicht. Die Enttäuschung war ihm im Podcast anzuhören. „Manchmal ist es so zwischen zwei verschiedenen Parteien, dass einer nicht glücklich ist. Dann muss man auch vielleicht einfach das Gespräch suchen. RTL weiß, wie ich darüber denke und wie ich mich fühle. Das habe ich denen auch offen und ehrlich gesagt“, erklärte er.

In den Sozialen Medien mutmaßten Fans, dass Werner aus gesundheitlichen Problemen während der Partie fehlte. Dies war laut dem gebürtigen Berliner nicht der Fall. „Ich lasse das jetzt so stehen, weil ich möchte daraus nichts Größeres machen. So wisst ihr, mir geht es gut und es lag nicht an mir. Alles andere wird intern besprochen.“ Und für die TV-Zuschauer geht es nun in eine lange NFL-Pause. Erst in einigen Monaten nimmt die Liga den Betrieb wieder auf.

