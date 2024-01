„Unglaublich“: Australian Open: Sinner entzaubert Djokovic

Melbourne Novak Djokovic scheitert überraschend im Halbfinale der Australian Open. Gegen Jannik Sinner ist er über weite Strecken chancenlos.

Novak Djokovic gratulierte Jannik Sinner fair am Netz, packte seine Tasche zusammen und verschwand frustriert im Bauch der Rod Laver Arena: Der Grand-Slam-Rekordchampion ist bei den Australian Open im Halbfinale krachend gescheitert und muss auf seinen elften Titel in Melbourne warten. Sinner entthronte den Serben am Freitag mit 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 und erreichte zum ersten Mal das Endspiel eines Major-Turniers.

In diesem trifft der 22 Jahre alte Südtiroler am Sonntag auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev oder den Russen Daniil Medwedew. „Das ist unglaublich, ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll“, sagte Sinner: „Das Selbstvertrauen vom Ende des letzten Jahres hat mich glauben lassen, gegen die Besten bestehen zu können. Ich bin sehr froh, dass ich mein erstes Finale spielen kann. Wir werden sehen, wie es läuft.“

33 Siege in Folge: Serie von Djokovic ist gerissen

Für Djokovic (36) endete nach zuvor 33 Siegen in Folge im Melbourne Park eine beeindrucke Serie - bisher hatte der zehnmalige Turnierchampion am Yarra River immer auch den Titel gewonnen, wenn er das Halbfinale erreicht hatte.

Für Sinner ist es neben dem Davis-Cup-Sieg mit Italien im November schon jetzt der größte Erfolg seiner Karriere. Er besiegte Djokovic zum dritten Mal in den letzten vier Spielen, in seinem ersten Major-Halbfinale war er Djokovic im vergangenen Sommer in Wimbledon noch in drei Sätzen klar unterlegen gewesen.

Djokovic agierte im ersten Satz ungewohnt fehlerhaft und nervös, Sinner spielte druckvoll und nutzte seine Breakchancen eiskalt. Auch im zweiten Durchgang fand der Serbe trotz zahlreicher Fans im Rücken nicht zu seinem dominanten Spiel, Sinner hatte in den Grundlinienduellen stets Vorteile. „Ich hatte das Gefühl, er hat sich nicht so wohl gefühlt auf dem Platz“, sagte Sinner.

Djokovic gewinnt dramatischen Tiebreak

Im dritten Satz wachte Djokovic auf, wehrte nach einer kurzen medizinischen Behandlung für einen Zuschauer nervenstark einen Matchball ab und gewann den dramatischen Tiebreak.

Doch am Ende half es nichts: Sinner drehte im vierten Satz erneut auf, nutzte nach 3:22 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball, machte den Final-Einzug perfekt - und fügte Djokovic die erste Niederlage in Melbourne seit 2018 zu. 2022 war er wegen einer fehlenden Corona-Impfung aus Australien ausgewiesen worden und konnte nicht antreten. (sid)

