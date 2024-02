Wie Jürgen Klinsmann mit Südkorea die Kurve bekommen hat

Al-Rayyan. Nach einem Fehlstart hat Jürgen Klinsmann mit Südkorea nun Erfolg. Bei der Asien-Meisterschaft winkt der erste Titel seit 1960.

Vor wenigen Wochen hatten südkoreanische Medien noch großen Gefallen daran, über Jürgen Klinsmann zu mosern. Die Mannschaft spiele schlechten Fußball, war zu lesen, und dies bei diesem herausragenden Kader. Als die Truppe sich dann mit zwei Unentschieden eher schlecht als recht durch die Gruppenphase gequält hatte, galt auch diese Asienmeisterschaft, die seit dem 12. Januar in Katar läuft. Fast schon wieder als gescheitert. Zumal: Im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien lag Südkorea lange hinten. Ebenso im Viertelfinale gegen Australien. Meistens sah es nicht gut aus.

Mittlerweile aber kann Jürgen Klinsmann, der Südkorea seit einem knappen Jahr trainiert, ein bisschen drüber lachen. „Ich will es nicht jedes Mal so spät machen, glauben Sie mir“, erklärte der 59-jährige Schwabe am Freitag nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Australien in der Verlängerung. „Aber vielleicht ist das unsere Story bei diesem Turnier.“ Die Medien des Landes sind mittlerweile jedenfalls begeistert. Die Nachrichtenagentur Yonhap erwähnt zwar, der Fußball sei nicht schön anzusehen, schwärmt aber von einem „magischen Ritt.“ Der lang ersehnte Turniersieg scheint nun endlich nah. An diesem Dienstag (16 Uhr/DAZN) spielt Südkorea im Halbfinale gegen Jordanien um den Final-Einzug.

Südkorea ist zuletzt mehrfach gescheitert

Denn im Fußball – einer der beliebtesten Sportarten in Südkorea – zählt das Land zwar zu den Großmächten Asiens. Aber die Asien-Meisterschaft gewann es zuletzt 1960. Es ist ein Triumph, an den sich nur noch Senioren im Land erinnern können. Jüngere Menschen haben die Finalniederlage 2015 gegen Australien erlebt, sowie das jeweilige Scheitern im Halbfinale 2007 und 2011 – nachdem Südkorea bei der WM daheim 2002 doch überraschend das Halbfinale erreicht hatte. Seit Jahren ist man sich hier einig: Es sei dringend Zeit, dass Südkorea endlich wieder Asiens Nummer eins wird.

Im Gespräch: Jürgen Klinsmann mit Hyunseok Hong. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Um dies zu erreichen, hat der Koreanische Fußballverband vor einem knappen Jahr Jürgen Klinsmann geholt. Anfangs galt die Verpflichtung als Sensation, Zeitungen schwärmten von der „deutschen Ikone.“ Doch seither hat sich Ernüchterung breitgemacht. Von den ersten fünf Spielen mit Klinsmann als Trainer konnte Südkoreas Auswahl kein einziges gewinnen, nicht einmal El Salvador wurde besiegt, gegen Peru gab es eine Niederlage. Die folgenden sechs Spiele gewann Klinsmann dann allesamt – allerdings gegen nominell unterlegene Mannschaften wie Vietnam, Singapur, China oder Irak.

Viele Stars aus Europa spielen für Südkorea

So war Klinsmann schon vor Turnierbeginn angezählt. Medien haben kaum inspirierte Auftritte seiner Auswahl kritisiert und dafür vor allem den Trainer ins Visier genommen. Der wiederum hat – wie man es von ihm als Spieler kannte und als Trainer kennt – emotional reagiert. „Du kannst alle vier Spiele am Anfang gewinnen und es wird trotzdem noch Kritik geben, an der Art zu spielen, an der Art zu wechseln.“ Ihm mache das nichts aus, beteuerte Klinsmann im September, als schon über seine Entlassung spekuliert wurde.

An der Lage des südkoreanischen Fußballs generell liegt es jedenfalls kaum, dass die Nationalmannschaft unter Klinsmann bisher nicht überzeugen konnte. In mehreren europäischen Top-Ligen zählen Südkoreaner zu den Leistungsträgern: In der Bundesliga ist da Min-jae Kim, Verteidiger bei Bayern München. In der Premier League führt der Stürmer Heung-min Son Tottenham Hotspur an. Kang-in Lee gilt bei Paris St. Germain als Rohdiamant im Mittelfeld. Aufgefüllt wird der Kader mit Stammspielern europäischer Erstligisten und Leistungsträgern südkoreanischer Klubs.

Südkoreas Superstar Heung-min Son. Foto: Aijaz Rahi / DPA Images

Jeder weiß: Die aktuelle Generation von Südkoreanern zählt tatsächlich zu dem Besten, was Asien zu bieten hat. Wobei Klinsmann auch fernab des Sportlichen für Kritik gesorgt hat. Der Koreanische Verband wünscht es sich von seinen Trainern, dass diese im Land leben. Klinsmann aber hat sich über die ersten Monate seiner Tätigkeit viel im Ausland aufgehalten – ein Muster, das auch zu seiner Zeit als deutscher Teamchef von 2004 bis 2006 auffiel, als er vorzugsweise in Kalifornien Zeit wohnte.

Jürgen Klinsmann hat das Land eingeschworen

In Südkorea darauf angesprochen, reagierte er schnippisch: Dann werde er die Spieler, die in Europa spielen, eben nicht ansehen. Mit Eskapaden als Trainer ist Klinsmann nicht erst in Südkorea aufgefallen. Bei seinem vorigen Job bei Hertha BSC kritisierte Klinsmann nach wenigen Monaten öffentlich die Vereinsführung, womit die Zusammenarbeit endete. In Südkorea, wo Werte wie Loyalität und Dankbarkeit besonders wichtig sind, würde so ein Verhalten wohl nicht nur zur Vertragsauflösung führen, sondern auch seinem Ruf im Land nachhaltig schaden.

Aber Jürgen Klinsmann scheint gelernt zu haben. Vor der Asien-Meisterschaft hat er nicht etwa die Medien für ihre Kritik an ihm zurückkritisiert. Stattdessen holte er Mitte September zu einem patriotischen Aufruf aus, alle im Land mögen doch bitte an einem Strang ziehen: „Es ist wichtig, dass alle eine positive Stimmung bilden. Die Fans, die Medien und natürlich das Team.“

Im Vorfeld eines Turniers sei dies für eine Mannschaft von großer Bedeutung, betonte der Mann, der als Spieler zu den Besten der Welt gehörte und als Trainer den Ruf eines erfolgreichen Einpeitschers hat. Und wenn es dann doch nicht gelingt mit dem Turniersieg? „Dann gibt es genug Zeit, den Trainer zu kritisieren oder zu feuern oder was immer ihr wollt“, so Klinsmann. Beachtlicherweise scheint die Ansage gefruchtet zu haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport