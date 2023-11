Erste Liftanlagen entstanden in den 1950er-Jahren. Mittlerweile zählt Wintersport-Arena Sauerland zu den größten Wintersport-Gebieten nördlich der Alpen.

Das Sauerland ist ein Touristen-Hotspot in NRW für alle Wintersportfans

Schlittenfahren Rodeln in Willingen: Infos zu Preisen und Schlitten-Verleih

Willingen. Im Winter lockt Willingen in Hessen mit seinen verschneiten Hängen viele Besucher an. Tipps zu Anreise und Schlitten-Verleih.

Rodeln in Willingen: Die verschneiten Hänge sind beliebt bei Schlittenfahrern aus ganz NRW und Hessen.

Schlittenfahren in Willingen: Der Ort hat Rodel-Fans zwei schöne Hänge zu bieten.

Der Ort hat Rodel-Fans zwei schöne Hänge zu bieten. An dieser Stelle die wichtigsten Informationen zum Rodeln in Willingen zusammengefasst.

Das Sauerland zählt im Winter zu den beliebtesten Ausflugszielen für Wintersportler aus ganz NRW und Hessen. Egal ob Skifahren, Langlauf oder Rodeln – die Möglichkeiten sind vielfältig. Das hessische Willingen an der Landesgrenze zu NRW ist ein beliebtes Ziel für die unterschiedlichen Wintersport-Aktivitäten.

Für Familien bietet sich Schlittenfahren besonders an. Wir werfen einen Blick auf das Rodel-Angebot in Willingen. Hier gibt es alle Informationen in der Übersicht.

Schlittenfahren in NRW: Wo kann ich in Willingen am besten Rodeln?

Willingen ist im Sauerland einer der drei Hotspots für Wintersport. Es gibt dort zwei Rodelhänge:

Ritzhagen (Am Hoppern 2)

Dorfwiese (Vor den Weiden 3)

Die Willinger Rodelhänge werden je nach Wetterlage auch beschneit und beleuchtet. An den Hängen gibt es ein Förderband. Auf den Willinger Skipisten ist das Rodeln untersagt.

Freizeittipp im Schnee: Der Ritzhagen in Willingen ist ein beliebtes Ausflugsziel im Winter für Familien aus NRW. Der Hang eignet sich auch gut zum Rodeln. Foto: WLZ

Rodeln in Willingen: Was kosten die Tickets?

Schlitten fahren ist in Willingen zum Skipass-Tarif möglich. Für Erwachsene kostet die Tageskarte 36 Euro, für Kinder von 6 bis 15 Jahre 24 Euro (ab 8.30 Uhr). Wer nur morgens, mittags oder nachmittags fahren will, erhält das Ticket jeweils günstiger. Das Frühaufsteher-Ticket von 8.30 bis 11 Uhr kostet für Erwachsene 19 Euro (Kinder 14 Euro) – vormittags zahlen Erwachsene 24 Euro und nachmittags 24 oder 19 Euro je nach Uhrzeit.

Rodeln in Willingen: Gibt es auch Saison-Pässe?

Ja, es gibt in Willingen auch Ski- und Rodel-Pässe für die ganze Saison. Für Erwachsene kostet er 330 Euro und für Kinder 99 Euro. Das Flutlichtfahren ist nicht im Preis inbegriffen. Saisonkarten sind nur im Online-Shop erhältlich.

Rodeln in Willingen: Wo kann ich mir einen Schlitten leihen?

Es gibt in Willingen mehrere Geschäfte, die auch Schlitten verleihen. Die Leihkosten liegen bei rund 7 Euro pro Tag. Die Übersicht:

DSV-Skischule Willingen und Skiverleih: Am Hoppern 3

Am Hoppern 3 Snow & Sun Park Skischule und Skiverleih: Zum Langenberg 8a

Zum Langenberg 8a Snow & Bike Factory Skischule und Skiverleih: Zur Hoppecke 5

Zur Hoppecke 5 Skiverleih beim Ski-Treff Neuhaus: Zur Hoppecke 12

Zur Hoppecke 12 Skiverleih Sporthaus Kesper: Zur Hoppecke 10

Zur Hoppecke 10 Skiverleih der DSV-Skischule Upland / Dorfwiese: Vor den Weiden 3

Vor den Weiden 3 Langlauf-Skiverleih und Skischule Haus Gerstengarbe-Deiches: Schwalefelder Str. 18

Schwalefelder Str. 18 Langlauf-Skiverleih und Skischule Stremme: Mühlenkopfstr.1

Mühlenkopfstr.1 Ski-/Snowboardverleih und Skischule Usseln: Vor der Emmet

Auf den Rodelhängen im sauerländischen Willingen haben Kinder und Erwachsene Spaß beim Rodeln. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Rodeln in Willingen: So klappt die Anreise

Aus dem Ruhrgebiet kommend empfiehlt sich die Anreise nach Willingen mit der Bahn oder dem Auto:

Mit der Bahn: Einige Bahnen halten am Bahnhof Willingen (Upland) . Verbindungen aus Dortmund oder Hagen führen über Brilon nach Willingen (RE57 und RB97).

Einige Bahnen halten am . Verbindungen aus Dortmund oder Hagen führen über Brilon nach Willingen (RE57 und RB97). Mit dem Auto: Wer aus westlicher Richtung anreist, fährt die A44 bis zum Kreuz Werl und dann weiter auf der A445/A46 bis Autobahnende Bestwig. Von dort geht es auf der B7 in Richtung Brilon weiter bis Nuttlar, dann die L743 bis nach Olsberg/Elleringhausen und von da auf die B251 bis nach Willingen.

Rodeln im Sauerland: Hier gibt es weitere Informationen

