Winter-Ausflüge Rodeln im Sauerland: Hier kann man am besten Schlittenfahren

Hochsauerlandkreis. Winterberg, Willingen oder Schmallenberg: Das Sauerland lockt mit zahlreichen verschneiten Pisten. Hier können Schneefans besonders gut rodeln:

Rodeln im Sauerland: Wir verraten, wo das Schlittenfahren besonders viel Spaß macht.

Mit dem erstes Schnee beginnt im Hochsauerlandkreis die Rodelsaison, viele Gäste kommen auch aus dem Ruhrgebiet.

Schlittenfahren im Sauerland: In diesen Orten finden Sie schöne Rodelhänge.

Für alle Rodelfans und Wintersportbegeisterten warten in und rund um das Sauerland die Skigebiete für den Winterspaß. Mit dem Schlitten die verschneiten Hänge hinunter fahren ist eine der beliebtesten Winteraktivitäten bei Groß und Klein und lässt sich in direkter Nähe gut umsetzen. Wir haben die Rodelhänge in Winterberg, Schmallenberg und im hessischen Willingen zusammengetragen.

Beste Bedingungen zum Schlittenfahren rund um Winterberg Foto: Rita Maurer / Brilon

Rodeln in NRW: Das Sauerland macht das Schlittenfahren im Winter (meist) möglich

Im Vergleich zu den meisten Regionen in NRW fällt im Sauerland im Winter häufig noch Schnee. Das sorgt für verschneite Berge und vor allem eine der wenigen Möglichkeiten für Wintersport. Gerade für Familien mit Kindern bietet sich Rodeln an. Auf dem Schlitten den Berg erst runter und dann mit dem Lift wieder rauf.

Sauerland: In Schmallenberg, Winterberg und Willingen geht das Schlittenfahren besonders gut

Die bekanntesten Regionen für das Schlittenfahren im Sauerland befinden sich in NRW und Hessen. Die Skigebiete in Schmallenberg, Winterberg und im hessischen Willingen bieten eine Vielzahl an Rodelhängen um mit dem Schlitten hinunter zu brettern.

Sauerland: In Winterberg warten elf Hänge zum Rodeln

Der bekannteste Name für Wintersport aller Art ist Winterberg. Der Ort mit der Weltcup-Bobbahn beheimatet elf Hänge die auf verschiedene Gebiete aufgeteilt sind. Dementsprechend unterscheiden sich die Preise und die Öffnungszeiten je nach Hang.

Im Sauerland finden Schlittenfahrer gleich drei Regionen, in denen eine rasante Abfahrt im Schnee möglich ist. (Symbolbild) Foto: Unbekannt / Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Winterberg bietet für alle Rodelfans eine Auswahl an Hängen. Von kurzen und flacheren Hängen für kleinere Kinder, bis hin zu kniffligeren und längeren Abfahrten für alle Rodel-Erprobten. Dazu kommen die Flutlichthänge, die Rodeln auch nach Sonnenuntergang möglich machen. » Lesen Sie dazu: Rodeln in Winterberg - Schlittenfahren für Groß und Klein

Schmallenberg: Die zweite gute Adresse zum Rodeln im Sauerland

Neben Winterberg bieten die Skigebiete in Schmallenberg ebenfalls viele Rodelhänge für alle Besucherinnen und Besucher. Acht Hänge stehen für alle Rodelfans bereit und unterscheiden sich in ihrer Abfahrtslänge.

Schlittenfahren in NRW: In Schmallenberg kann an acht verschiedenen Hängen gerodelt werden (Symbolbild). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wie auch im gesamten Sauerland, besticht Schmallenberg im Winter durch die Landschaft und die diversen Möglichkeiten für Wintersport. Für alle Interessierten in NRW bieten einige Hänge ebenfalls ein Flutlicht-Rodeln an. » Lesen Sie dazu: Rodeln in Schmallenberg – Schlittenfahren an drei Hängen

Willingen in Hessen: Schlittenfahren direkt hinter der NRW-Grenze

Das Sauerland erstreckt sich auch über die NRW-Grenze bis nach Hessen hinaus. Das dort bekannte Skigebiet liegt in Willingen. Der Ort mit der Weltcup-Sprungschanze ist direkt an der Grenze zu NRW und hat zwei Rodelhänge in der Auswahl.

In Willingen zählt der Rodelspaß zum Skipass und ist somit an beiden Hängen zum gleichen Tarif möglich. Damit fällt der Preisvergleich zwischen den Hängen weg. Darüber hinaus sind auch andere Wintersportaktivitäten im Wintersportzentrum Willingen möglich. » Lesen Sie dazu: Schlitten fahren in Willingen - hier können Sie gut rodeln

Schlittenfahren im Sauerland: Mehr als nur eine Rodeltour

Die Skigebiete im Sauerland haben aber auch mehr als nur ein paar Hügel für die Abfahrt zu bieten. Das Sauerland ist eine große Ferien- und Freizeitregion, die sich für mehr als nur ein paar Stunden Rodeln lohnen kann. Für alle die nicht nur den heimischen Stadthügel hinunter wollen, kann das Sauerland mit seinen Hängen Abhilfe schaffen.

