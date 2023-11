Erste Liftanlagen entstanden in den 1950er-Jahren. Mittlerweile zählt Wintersport-Arena Sauerland zu den größten Wintersport-Gebieten nördlich der Alpen.

Das Sauerland ist ein Touristen-Hotspot in NRW für alle Wintersportfans

Wintersport Skigebiete im Sauerland: Großes Wintersport-Angebot in NRW

Hochsauerlandkreis. Skigebiete in Winterberg, Willingen und Schmallenberg locken sogar Urlauber aus Dänemark. Skifahren, Snowboarden, Rodeln - alle Preise und Infos.

Der erste Schnee fällt!

Eine kleine Runde Rodeln oder eine erste Winterwanderung dürfte an diesem Wochenende drin sein

Alle wichtigen Informationen zum Ski-und Snowboardfahren und Rodeln zum Wintersport im Sauerland.

Skifahren, Rodeln, Snowboarden, Wandern und Après-Ski - das Sauerland ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in NRW. Es muss sich auch nicht vor den alpinen Wintersport-Regionen verstecken.

Zahlreiche Skipisten locken Wintersport-Fans aus ganz Deutschland und den Niederlanden - ja, mittlerweile sogar aus Dänemark - nach Winterberg, Willingen und Schmallenberg.

Es ist fast wieder soweit: Die Wintersport-Saison 2023/24 steht kurz vor dem Startschuss - Neuschnee und erste Schneekanonen machen einige Hänge bereits weiß.

Wie viel kostet der Skipass? Wie viele Skipisten gibt es? In diesem Artikel finden Sie eine Link-Übersicht zu den drei großen Wintersport-Hotspots im Sauerland.

» Lesen Sie dazu: Skiliftkarussell Winterberg: Preise und Infos für 2023/2024

Skigebiet Winterberg: 81 Abfahrten und mehr als 50 Streckenkilometer

Das Skilift-Karussell Winterberg bietet mit acht Skigebieten das größte Angebot für Skifahrer, Snowboarder und Rodler: Je nach Wetterlage stehen Skifahrern und Snowboardern hier bis zu 81 Abfahrten und mehr als 50 Streckenkilometer zur Verfügung. Foto: Hans Blossey

Winterberg ist der bekannteste und beliebteste Ski-Hotspot im Sauerland. In Winterberg gibt es insgesamt acht Skigebiete (Skilift-Karussell Winterberg, Neuastenberg, Züschen, Ruhrquelle, Altastenberg, Sahnehang, Langewiese und Niedersfeld). Mit in Summe 81 Abfahrten und mehr als 50 Streckenkilometern ist Winterberg somit ein echtes Highlight für Skifahrer und Snowboarder. Auch wenn es nicht genug geschneit hat, ist der Wintersport-Spaß gesichert, denn die Pisten in Winterberg werden künstlich beschneit.

» Lesen Sie dazu: Schneewalze für Winterberg: 20 Zentimeter Neuschnee fallen

Auch wer lieber auf dem Schlitten unterwegs ist, kommt auf den Rodel-Pisten in Winterberg auf seine Kosten.

Skiliftkarussell Winterberg: Tages-Skipass Erwachsene ab 44 Euro, Kinder 27 Euro, Halbtages-Skipässe 29 bzw. 21 Euro.

Postwiesen-Skidorf Neuastenberg: Tages-Skipass Erwachsene ab 35 Euro, Kinder 22,50 Euro, Halbtages-Skipässe 27,50 bzw. 18 Euro.

Mein Homberg Züschen: Tages-Skipass Erwachsene 31 Euro, Kinder 21 Euro, Halbtages-Skipässe 21 bzw. 16 Euro.

Rodelparadies Ruhrquelle: Tageskarte Rodelpisten Erwachsene ab 17 Euro, Kinder ab 11 Euro

Skikarussell Altastenberg: Tages-Skipass Erwachsene ab 34 Euro, Kinder 23 Euro, Halbtages-Skipässe 27 bzw. 18 Euro.

Familienskigebiet Sahnehang: Tages-Skipass Erwachsene ab 21 Euro, Kinder 15 Euro, Halbtages-Skipässe 18 bzw. 14 Euro.

Glück Auf Skigebiet Langewiese: Tages-Skipass Lift Erwachsene ab 9,90 Euro, Kinder 7,90 Euro, Familienkarten ab 25,90 Euro.

Eschenberglifte Niedersfeld: Tages-Skipass Erwachsene 25 Euro, Kinder 20 Euro, Halbtages-Skipässe 20 bzw. 15 Euro.

Mit der Wintersportarena-Card lassen sich alle dieser Skigebiete besuchen - drei Tage kosten für Erwachsene 116 Euro und für Kinder 79.

Lesen Sie hier: Winterberg - was Wintersportler im Ski-Hotspot erleben können

Willingen bietet 19 Ski-Abfahrten

Die Ettelsberg-Seilbahn im Skigebiet am Ettelsberg in Willingen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Kurz hinter der NRW-Landesgrenze liegt der hessische Ort Willingen, ein weiterer Ski-Hotspot im Sauerland. 19 verschiedene Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen locken Skifans auf die Piste. Ab 20 Euro können Erwachsene in Willingen Skifahren - zum Beispiel mit dem Frühaufsteher-Ticket.

An mehreren Tagen findet außerdem das Flutlicht-Skifahren auf beleuchteten Pisten statt.

>>> Erfahren Sie hier mehr über Wintersport in Willingen: Skifahren in Willingen - das sollten Sie im Vorfeld wissen

Schmallenberg: der Ski-Geheimtipp im Sauerland

Skier stecken am winterlich verschneiten Skiliftkarussell Winterberg. Foto: dpa

Die Skigebiete in Schmallenberg zählen fast schon zu den Geheimtipps im Sauerland. Hier soll es im Vergleich zu anderen Orten etwas ruhiger und weniger überfüllt sein – gerade an den Wochenenden, wenn viele Menschen für einen Kurz-Trip ins Sauerland fahren.

In Schmallenberg können sich Wintersport-Fans auf bis zu 1,4 Kilometer langen Pisten auspowern - und das an circa 90 Tagen im Jahr. Die Abfahrten werden beschneit, wenn nicht genug Naturschnee liegt. Die Preise beginnen bei 16 Euro für eine Zehnerkarte für Erwachsene.

Hier finden Sie weitere Infos: Skifahren in Schmallenberg: Infos zu Pisten,Verleih und Co.

Die Skipisten in Schmallenberg im Sauerland werden mit Kunstschnee versorgt, wenn nicht ausreichend Naturschnee liegt. Foto: dpa

