Düsseldorf. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein fürchtet, dass der Notdienst bei Hausärzten sozialversicherungspflichtig wird – und damit unattraktiv.

Ein Urteil des Bundessozialgerichts schreckt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) auf. Tenor des Urteils (AZ B 12 R 9/21), dessen Begründung nun schriftlich vorliegt: Ärzte, die vertretungsweise Notdienste übernehmen, arbeiten unter arbeitnehmerähnlichen Bedingungen und müssen folglich Sozialversicherungsbeiträge zahlen.

Hintergrund: Der Notdienst der Hausärzte, Kinderärzte und einiger Fachärzte wird eigentlich von den Kassenärzten selbst übernommen: Jede Ärztin, jeder Arzt mit einer eigenen Praxis ist immer mal an der Reihe. Wegen der hohen Arbeitsbelastung lassen sich jedoch viele Ärzte vertreten. Dafür gibt es einen eigenen Pool von Vertretungsärztinnen und -ärzten.

Jeder zweite Arzt lässt sich im Notdienst vertreten

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein schätzt, dass mindestens jeder zweite Notdienst nicht vom eigentlich zuständigen Arzt geleistet wird. Meist springen dann Krankenhausärzte ein oder Medizinerinnen und Mediziner im Ruhestand verdienen sich etwas dazu – und zwar als Selbstständige.

Das hat jetzt das Bundessozialgericht anders gesehen: Die Ärzte im Notdienstpool der kassenärztlichen Notdienst sind weisungsgebunden, in feste Strukturen eingebunden, haben feste Dienstzeiten – alles Kriterien, die auf eine abhängige Beschäftigung hindeuten. Also sei der Job sozialversicherungspflichtig. Das Urteil betrifft zunächst einen Zahnarzt im Ruhestand in Baden-Württemberg, die dortige KV hat aber direkt die Notbremse für alle hausärztlichen Notdienste gezogen: Vertretungen gibt es vorläufig nicht mehr.

Geschlossene Notfallpraxis in Stuttgart: In Baden-Württemberg ist es nach dem Urteil des Bundessozialgerichts bereits zu deutlichen Einschränkungen gekommen. © dpa | Bernd Weißbrod

Das, so Carsten König, stellvertretender Vorsitzender der KVNO, hat zu deutlichen Einschränkungen des Notdienstes u.a. in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geführt. Die KV rechnet damit, dass der Notdienst auch in NRW deutlich unattraktiver für die Mediziner würde, auch wenn es hier ein solches Poolmodell nicht gebe. Es könne sein, dass der Arzt, der sich vertreten lässt, rechtlich zum Arbeitgeber wird und die Notdienstvertretung folglich als Arbeitnehmerin gilt.

KV: „Praxen sind schon jetzt am Limit“

„Die freiberufliche Vertretungsmöglichkeit für unseren Notdienst ist inzwischen nicht mehr wegzudenken, denn die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in ihren Praxen schon jetzt am Limit und können den Notdienst nicht alleine sicherstellen“, so die KV Nordrhein.

Deswegen drängen sie auf eine sogenannte „Bereichsausnahme“, mit der die Mediziner von der Sozialversicherungspflicht freigestellt werden. Man sei mit Landesgesundheitsminister Karl Laumann (CDU) im Gespräch, dieser habe versichert, sich gemeinsam mit einigen Länderkollegen für eine entsprechende Regelung stark zu machen, so Dr. Frank Bergmann, Vorsitzender der KV Nordrhein.

„Leidtragende werden am Ende die Patientinnen und Patienten sein, die dann unter Umständen vor einer geschlossenen Notdienstpraxis stehen – und das kann wirklich niemand wollen“, so die KV Nordrhein.

Videosprechstunde auch für Erwachsene

Diese will eigentlich die Notdienststrukturen im Land weiter ausbauen, vor allem mit Blick auf Videosprechstunden auch für erwachsene Patienten. Nur durch eine intelligente Vernetzung von Notruf (112) und hausärztlichem Notdienst (116117) und dem Einsatz von mehr Telemedizin sei in Zeiten des Medizinermangels das Notdienstsystem aufrechtzuerhalten.

Dazu brauche es allerdings auch neue finanzielle Strukturen. Bisher, so die KV, würden im Rheinland fast alle Kosten des Notdienstes aus dem Honorartopf der Haus- und Fachärzte bezahlt – ein „historisches und anachronistisches Relikt aus dem letzten Jahrhundert.“ Das habe sich nun zugunsten professioneller Strukturen geändert, daher „müssen die Kosten des Notdienstes vollständig und außerhalb unseres Honorartopfes von den Kassen getragen werden“, so die Kassenärztliche Vereinigung. In Essen hat man bereits drastische Einschränkungen des Notdienstes angekündigt.