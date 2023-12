Tennisclub Hönnetal: Beiträge steigen

Balve Stabilität ist dem Verein wichtig. Doch inzwischen muss auch der TC Hönnetal mehr Geld von seinen Mitgliedern nehmen. Die Gründe.

Am 27.10.2023 hielt der Tennisclub Hönnetal e.V. seine jährliche Mitgliederversammlung in Haus Padberg ab. Im Saal fanden sich nur 19 Mitglieder ein, obwohl die Tagesordnung wichtige Punkte beinhaltete. Doch der Reihe nach. Dennis Böhm, 1. Vorsitzender des Vereins, eröffnete die Veranstaltung und blickte auf das zurückliegende Jahr. Sportlich war das Jahr den Berichten nach gut. 9 Mannschaften wurden gemeldet, die meisten schafften den Klassenerhalt, nur eine Mannschaft stieg aus der Südwestfalenliga in die Bezirksliga ab. Zufrieden zeigte man sich auch an der Teilnahme der Clubmeisterschaften mit 50 Spielern. Die Jugendabteilung beklagt einen Rückgang der gemeldeten Mannschaften. Dies sei auf die langen Schulzeiten zurück zu führen. Dennoch sei die Jugendarbeit gut aufgestellt.

Die Wahlen des Vorstandes stehen an. Dennis Böhm wird als 1. Vorsitzender wiedergewählt. So auch Conrad Predeek als Kassenwart und Marcel Mertens als Sportwart. Neu gewählt werden als Kassenprüferin Alina Schulte und, nachdem das Amt von Paul Predeek niedergelegt wurde, Marcel Mertens als Pressewart.

Der für alle Mitglieder wohl wichtigste Teil der Tagesordnung ist die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Der Vorstand hebt hervor, dass die Beiträge im Tennisclub seit 20 Jahren unverändert waren. Dies trotz der vielen Investitionen in die Anlage und das Clubhaus. Bislang lagen die Beiträge unterhalb der Nachbarclubs. Die Versammlung einigt sich auf eine Anpassung und somit eine Erhöhung der Beiträge.

Die wohl größte Investition des Clubs im vergangenen Jahr war die Sanierung des Tennisplatzes, erklärt Dennis Böhm im WP-Gespräch. Seit 50 Jahren war der Platz unverändert und so sei es an der Zeit gewesen, diesen einmal durch professionelle Hand von Grund auf neu zu machen. Damit der Platz auch in einem solchen Zustand bleibt, sucht der Verein nach einem Platzwart auf 520 Euro Basis. Wer interesse hat, darf sich beim Vorstand des Tennisclubs Hönnetal melden.

