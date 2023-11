Der Weihnachtsmarkt 2023 am Centro Oberhausen. Das Bild wurde bei der großen Eröffnung am 17. November gemacht.

Oberhausen. Der Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen lockt auch 2023 wieder mit rund 140 geschmückten Ständen. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Der große Weihnachtsmarkt 2023 am Centro Oberhausen lockt wieder Tausende Besucher in die Neue Mitte der Stadt

Glühwein, Milchreis, Deko und Geschenkartikel: 140 Stände und Buden bieten ein vielfältiges Angebot auf dem Weihnachtsmarkt am Centro

Wann der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen geöffnet hat, was der Glühwein kostet und wie Sie dorthin kommen, haben wir zusammengefasst

Die Besucher des Centro Oberhausen können auf dem Weihnachtsmarkt wieder Glühwein schlürfen, Kekse naschen und Geschenke kaufen. Seit dem 17. November warten diverse Stände auf die Besucher und läuten die Vorweihnachtszeit ein. Hier alle wichtigen Infos in der Übersicht:

Wie teuer ist der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 2023 am Centro Oberhausen?

Für eine Tasse Glühwein zahlen die Besucher des Centro-Weihnachtsmarktes 2023 zwischen 3,50 und 4 Euro. Wer ihn mit einem extra Schuss Hochprozentigem trinkt, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. >>> Auch interessant:Centro-Weihnachtsmarkt: Diese Hütte ist zum ersten Mal dabei

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Was gibt’s zu essen?

Kulinarisch bietet der Weihnachtsmarkt am Centro Altbekanntes und Neues: von der Bratwurst über Pommes, Bretzel, Flammlachs und Champignons bis zu den Neuheiten „Corndogs“ (Würstchen in einer Hülle aus Maisteig) und Milchreis mit bunten Toppings. >>> Zum Thema:Centro-Weihnachtsmarkt eröffnet: So sieht die Budenwelt aus

Wie sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes 2023 am Centro Oberhausen?

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen öffnet montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr. Freitags öffnen Buden und Imbisse von 11 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr (Ausnahme: am 18. November schließen die Buden um 21 Uhr), sonntags von 11 bis 21 Uhr. Am Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember, hat der Weihnachtsmarkt von 10 bis 20 Uhr geöffnet. >>> Lesen Sie auch:Centro Oberhausen: Neue Öffnungszeiten für alle Geschäfte

Volkstrauertag und Totensonntag: Öffnet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen?

Auch am Volkstrauertag (19. November) und am Totensonntag (26. November) öffnet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Am 19. November von 13 bis 21 Uhr - und am 26. November von 18 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Anfahrt

Mit dem Auto das Centro in der Vorweihnachtszeit anzusteuern ist oft keine gute Idee, regelmäßig kommt es zu langen Staus. Wer es dennoch wagen möchte, steuert die offizielle Adresse Centro-Promenade 555 an. Wer Oberhausen über die A 42 erreicht, nimmt die Ausfahrt „Neue Mitte“ und folgt der Beschilderung.

Mit dem Bus erreicht man das Centro am besten vom Hauptbahnhof aus. Von dort führen die Straßenbahnlinie 112 sowie die Linien SB 90, SB 91, SB 92, SB 98 und 960 direkt zur Haltestelle „Neue Mitte“ ins Centro. Vom Bahnhof Sterkrade geht es mit der Straßenbahnlinie 112 und mit den Buslinien SB 90, SB 98 und 960 zum Centro Oberhausen. >>> Mehr dazu:Centro-Weihnachtsmarkt: Zwei Bus-Linien ändern ihre Route

Mit dem Fahrrad ist das Centro leicht über den Ruhrtal-Radweg und den Emscherweg zu erreichen.

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen: Parkplätze

Wer mit dem Auto kommt, braucht einen Parkplatz. Da kann das Centro mit seinen 14.000 Parkplätzen Abhilfe schaffen. Die sind kostenfrei und liegen direkt am Weihnachtsmarkt.

Kein Feuerwerk dafür Drohnenshow zum Auftakt des Weihnachtsmarkts

Ein Feuerwerk gab es am Centro Oberhausen auch zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes 2023 nicht. Wie im Vorjahr erhellten dagegen viele kleine Drohnen den Himmel über dem Oberhausener Einkaufszentrum in der Neuen Mitte erhellen. 2022 waren erstmals bunt blinkende weihnachtliche Motive über dem Centro-Himmel zu sehen. Das Unternehmen Unibail Rodamco Westfield als Betreiber des Centro Oberhausen verzichtet komplett auf das vor Corona so beliebte Feuerwerk zum Start des Weihnachtsmarktes.

Am 17. November 2023 wurde der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen eröffnet. Auf dem Programm stand auch eine Drohnen-Show am nächtlichen Himmel. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Aus Klimaschutzgründen setzte das Einkaufszentrum im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf die unbemannten Drohnen. Aus der Entscheidung ist nun eine Grundsatzentscheidung geworden, wie eine PR-Sprecherin des Centros erklärt. Die Drohnen werden zu einem Großteil mit Ökostrom geladen.

