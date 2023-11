Oberhausener freuen sich auf diesen verkaufsoffenen Sonntag

Oberhausen. Gleich zu Jahresbeginn 2024 startet Oberhausen mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Centro profitiert, Sterkrade überrascht aber mit Absage.

Verkaufsoffene Sonntage sind nicht nur bei Oberhausenern sehr beliebt.

Im nächsten Jahr sollen in Oberhausen an zehn Sonntagen die Läden in verschiedenen Stadtbezirken öffnen

Den Start macht am Sonntag, 7. Januar 2024, das Westfield Centro. Die Sterkrader Werbegemeinschaft Stig wollte zum Dreikönigsfest die Geschäfte öffnen, hat diesen Plan aber recht überraschend wieder aufgegeben.

Das Dreikönigsfest in Oberhausen-Sterkrade sollte am Sonntag, 7. Januar, eine große Nummer im Stadtnorden von Oberhausen werden. Mit über 12.000 Besucher wurde gerechnet.

Die federführende Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig) wollte ursprünglich an dem von ihr beantragten verkaufsoffenen Sonntag, 7. Januar, alle wichtigen City-Schauplätze bespielen. So sollten auf dem gerade neu gestalteten Kleinen Markt die Stände der beliebten „Spätschicht“ präsent sein und sollte das Publikum mit abwechslungsreichem Angebot (Food Trucks, lokale Gastronomen, Sterkrader Spezialitäten etc.) verwöhnt werden. Der Rat der Stadt hätte über die Genehmigung dieses verkaufsoffenen Sonntags in seiner nächsten Sitzung am 11. Dezember 2023 entscheiden müssen, doch in der vorletzten November-Woche zog die Stig ihren Antrag wieder zurück. Angeblich war da erst festgestellt worden, dass zwischen dem Sterkrader Adventswochenende (Lichterfest am 2./3. Dezember) und dem Dreikönigsfest kaum fünf Wochen liegen. Das sei „vielleicht zu viel des Guten“, meint Stig-Chef Robbie Schlagböhmer.

So scheiterte der Plan, auf dem Großen Markt einen „Street Food Circus“. Hier sollte leckeres Essen aus aller Welt präsentiert werden. Es wären neue Kreationen und neu interpretierte Klassiker aufgetischt worden.

Durch die Absage bleibt den Oberhausenern an diesem Tag zumindest die Qual der Shopping-Wahl erspart: Denn das Centro mit seinen 250 Läden hält an seinem verkaufsoffenen Sonntag fest. Dieser findet im Rahmen einer Premiere statt: Das „Arts ‘n’ Acts – das Kunst- und Kulturfestival“ mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern findet zum ersten Mal statt.

Den verkaufsoffenen Sonntag im Centro hatte der Rat der Stadt mit Mehrheit in seiner Sitzung am 13. November 2023 genehmigt: CDU (19 Stimmen), SPD (19 Stimmen), FDP (2 Stimmen) waren dafür, dagegen stimmten die Grünen (8 Stimmen), die Linken (3 Stimmen), die AfD (4 Stimmen), das Bürgerbündnis BOB (2 Stimmen) und Einzelratsherr Guido Horn.

