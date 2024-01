Feuerwehr Hiesfeld: Warum die 112 doppelte Bedeutung hat 

Dinslaken Die Freiwillige Feuerwehr Hiesfeld traf sich zum Jahresfest. Diesmal gab es einen besonderen Grund zu feiern – und eine nicht alltägliche Ehrung.

Das Jahr 2024 ist für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hiesfeld ein besonderes. Denn: Der Löschzug feiert sein 112-jähriges Bestehen. Bei der Zahl 112 weiß jeder Bescheid. Wählt man diese Notrufnummer, kommt Hilfe. In Hiesfeld wird diese Hilfe seit 112 Jahren geleistet. Auch das Jubiläumsjahr begann – neben den ersten Einsätzen – traditionell mit dem Jahresfest, verbunden mit dem Karbonadenessen.

Etwa 200 Gäste hatten sich in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums eingefunden, um mit dem Löschzug Hiesfeld zu feiern. Besonders freute sich Löschzugführer Rüdiger Paetzel über die Anwesenheit zahlreiche Förderer des ehrenamtlichen Engagements sowie über die Anwesenheit der Vertreter der Verwaltung, der Fraktionen des Rates, der Hilfsorganisationen und der benachbarten Löschzüge. Ebenfalls konnten die Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und der Leiter der Feuerwehr, Ulrich Borgmann, begrüßt werden. Beide würdigten in ihren Reden die Leistungen der Hiesfelder Wehr und betonten die Bedeutung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes für das Allgemeinwohl der Bürger.

Fast 90 Einsätze im Jahr 2023

Im Rückblick auf das Jahr 2023 bedankte sich Michaela Eislöffel bei den Feuerwehrleuten für die Erledigung von fast 90 Einsätzen. Sie erinnerte noch einmal an die zeitintensiven Einsätze bei den Starkregenereignissen und an den mehrstündigen überörtlichen Einsatz zu Weihnachten in Oberhausen am Ruhrdeich.

Auch bedankte sie sich bei den etwa 60 Frauen und Männer der Einsatzabteilung für die Bereitschaft, sich in der Freizeit unentgeltlich ständig für den Einsatz am Bürger fort- und weiterzubilden. Auch ist der Löschzug Hiesfeld ein wichtiger und verlässlicher Partner für das Vereins- und kulturelle Leben im Dorf und in der Stadt Dinslaken.

Besondere Ehrung für Manfred Lindemans

Im Rahmen des Jahresfestes konnten wieder mehrere Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen werden. Eine besondere Ehrung erhielt Manfred Lindemans, der für seine 65-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet wurde. Nach den Ehrungen und Beförderungen wurde das vom Löschzug traditionell selbst zubereitete Karbonaden-Essen serviert. Bei Musik, Tanz und guten Gesprächen genossen alle anwesenden Gäste den weiteren Abend.

