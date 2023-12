Die Polizei meldet vier Einbrüche am Wochenende in Dinslaken (Symbolbild).

Kriminalität 13 Einbrüche im Kreis am Wochenende – 4 davon in Dinslaken

Dinslaken/Kreis Wesel Am Wochenende waren Einbrecher im Kreis Wesel besonders aktiv. Vier Einbrüche gab es in Dinslaken. In einem Haus schlugen sie gleich mehrfach zu.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende 13 Mal in Häuser oder Wohnungen im Kreis Wesel eingebrochen. Davon fanden vier Einbrüche in Dinslaken statt. In einem Fall brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Ursulastraße ein. Dabei drangen sie in Wohnungen im Erdgeschoss und in der ersten Etage, in Kellerräume sowie auf den Dachboden ein. Was ist Täter alles genau mitgenommen haben, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Weitere sechs Einbrüche gab es allein in Wesel am vergangenen Wochenende.

