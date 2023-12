4000 Euro! OHG Dinslaken verkaufte Tannenbäume für Gambia

Dinslaken Die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums veranstalteten wieder eine Weihnachtbaum-Aktion für Gambia. Wofür der Erlös von 4000 Euro verwendet wird.

Einen großen Erfolg konnte die Gambia-AG des Otto-Hahn-Gymnasiums Dinslaken bei ihrem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf verbuchen. Nach gerade mal 90 Minuten waren alle 200 Bäume verkauft. „Der Erfolg in diesem Jahr hat uns völlig überrascht“, sagt Nina Hebisch, Leiterin der Gambia-AG.

„Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses Projekt mit dem Kauf eines Baumes unterstützt haben und uns bei denen entschuldigen, die in diesem Jahr keinen Baum ergattern konnten“, ergänzt Sebastian Steinzen, der ebenfalls die AG betreut. „Wir geloben Besserung und werden im nächsten Jahr noch einmal mehr Bäume im Angebot haben“, so Steinzen weiter. Zur guten Stimmung trug sicher auch der kleine Weihnachtsmarkt bei, wo Waffeln, Würstchen, Punsch und allerlei Dinge aus Gambia verkauft wurden. Der Überraschungstanz des Tanzkurses aus der Q1 des Otto-Hahn-Gymnasiums unter der Leitung von Corinna Deike sorgte zusätzlich für Begeisterung.

Schule unterstützt Kindergarten in Gambia

Der komplette Erlös der Aktion in Höhe von 4000 Euro kommt einem Kindergarten in Gambia zu Gute, den das Otto-Hahn-Gymnasium seit Jahren unterstützt. „Wie unsere Schülerinnen und Schüler sich jedes Jahr für den Verkauf der Bäume engagieren, ist sicher einzigartig und macht mich sehr stolz“, betont Steinzen. „Für uns ist es ein langer, anstrengender und vor allem auch lustiger Tag, aber für die Kinder in Gambia bedeutet das eine warme Mahlzeit am Tag, einen Spielplatz, wo sie Kinder sein können und spielen können und ein Bus, der sie jeden Tag abholt, damit die Kleinen nicht kilometerweit zum Kindergarten laufen müssen“, sagt Nina Hebisch.

Die Gambia-AG hatte schon vor einigen Jahren einen Schulbus nach Gambia verschifft, der seitdem im Projekt Kinderdorf-Bottrop in Gambia im Einsatz ist. Der Verein, der im nächsten Jahr sein vierzigstes Bestehen feiert, bietet 400 Kindergartenkindern einen Platz und damit eine erste Schulbildung. Eine Aufstockung auf 500 Kinder ist für das kommende Jahr geplant. „Und im nächsten Jahr wollen wir wieder unseren Beitrag zu diesem Projekt leisten und hoffen, dass es ein ähnlicher Erfolg wird wie in diesem Jahr“, so Astrid Weidler, Direktorin am Otto-Hahn-Gymnasium.

